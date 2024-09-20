Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. До відбою повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

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Вибухи в Івано-Франківську 20 вересня: що відомо

Повітряну тривогу в Івано-Франківській області оголосили за кілька хвилин після 2 години ночі 20 вересня. Стало відомо з повідомлень моніторингових спільнот та Повітряних сил, що на Прикарпаття залітають ворожі безпілотники.

А о 03:17 про роботу сил Протиповітряної оборони написав міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків:

Увага! Працює ППО! Деталі згодом! Нагадую, не виставляємо фото та відео в мережі, не допомагаємо ворогу!

– мовилося у повідомленні в телеграмі.

Місцеві мешканці у соціальних мережах повідомляли про звуки вибухів. Докладнішої інформації наразі немає. За крайнім повідомленням Повітряних сил, частина "Шахедів" продовжують рух у західному напрямку.

Упродовж ночі вибухи та роботу ППО вже чули Київська область, Черкащина та Хмельниччина.

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