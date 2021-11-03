Инцидент произошел вечером 2 ноября. Стражи порядка остановили автобус, чтобы проверить наличие COVID-документов у пассажиров.

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Часть людей таки добрались до Киева

После остановки автобуса между пассажирами и правоохранителями возникла стычка. Однако после нее антивакцинаторы, которых было около 35, разошлись, поэтому водитель отказался продолжать поездку. Однако как только он увидел правоохранителей, просил пассажиров 17 000 гривен на возможный штраф.

Полиция остановила автобус с антивакцинаторами: смотрите видео

Несколько пассажиров того автобуса смогли попасть на марш антивакцинаторов в Киеве, но остальные остались на Ивано-Франковщине.

Антивакцинаторы разошлись после стычки: смотрите видео

Марш антивакцинаторов в Киеве: главное