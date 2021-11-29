Женщина во всем призналась и просила строго ее не наказывать. Что интересно, свои фальшивые права она пыталась зарегистрировать в приложении "Действие".

К слову "За***ли эти долб***бы": в Харькове кондуктор обматерил пассажиров за якобы фейковую Дию

На Прикарпатье осудили женщину за фальшивые водительские права

Как свидетельствует решение суда от 16 ноября, недавно опубликованное в Едином государственном реестре судебных решений:

Женщина в Прикарпатье купила водительское удостоверение в инстаграме (разумеется, "документ" фальшивый).

А потом еще и пыталась зарегистрировать купленное удостоверение в Дие (после чего ее и вызвали в полицию).

Свою вину во время судебного заседания подсудимая признала, и просила суд строго ее не наказывать. Суд, однако, постановил наложить на женщину штраф

Обратите внимание: чтобы получить фальшивый документ, женщина не только предоставила мошенникам свои персональные данные, фото и паспорт, но и заплатила 5 тысяч гривен.

Теперь осужденная должна уплатить государству 5100 гривен, а еще – 2059,44 гривны за проведение экспертиз.

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