Женщина во всем призналась и просила строго ее не наказывать. Что интересно, свои фальшивые права она пыталась зарегистрировать в приложении "Действие".
К слову "За***ли эти долб***бы": в Харькове кондуктор обматерил пассажиров за якобы фейковую Дию
На Прикарпатье осудили женщину за фальшивые водительские права
Как свидетельствует решение суда от 16 ноября, недавно опубликованное в Едином государственном реестре судебных решений:
- Женщина в Прикарпатье купила водительское удостоверение в инстаграме (разумеется, "документ" фальшивый).
- А потом еще и пыталась зарегистрировать купленное удостоверение в Дие (после чего ее и вызвали в полицию).
Свою вину во время судебного заседания подсудимая признала, и просила суд строго ее не наказывать. Суд, однако, постановил наложить на женщину штраф
Теперь осужденная должна уплатить государству 5100 гривен, а еще – 2059,44 гривны за проведение экспертиз.
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