Прикарпатские спасатели осуществили мечту 8-летнего онкобольного мальчика: трогательная история

На Прикарпатье спасатели осуществили мечту 8-летнего Миши. Мальчик, который сейчас борется с онкологией, мечтает стать спасателем, ему помогли почувствовать себя профессионалом в этой сфере.

О мечте мальчика спасатели узнали медицинского персонала онкогематологического отделения Ивано-Франковской областной детской больницы. Именно им Миша рассказал о том, что мечтает быть спасателем.

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У спасателей теперь тоже есть мечта

Прикарпатские спасатели решили воплотить мечту 8-летнего мальчика, как только состояние его здоровья улучшилось. Спасатели приехали за ним в больницу и помогли сесть в автомобиль.

После этого 8-летний Миша вместе с экипажем отправился к месту условного пожара, рацией общался с диспетчером и докладывал о ситуации. В МВД говорят, что мальчик вел себя как настоящий взрослый пожарный, так у спасателей после этой поездки появилась своя мечта.

Возвращаясь в подразделение у спасателей также появилась мечта – об исцелении Миши,

– говорят в МВД.



8-летний Миша из Прикарпатья – настоящий спасатель / Фото МВД Украины

Валерий Залужный осуществил мечту воина

В канун Дня Святого Николая трогательных историй о сбывшихся мечтах стало больше. К примеру, сын украинского воина, которого считают пропавшим без вести, написал письмо в рамках акции "Стань Святым Николаем для ребенка, которого война разлучила с папой". У мальчика было только 2 желания – чтобы отец нашелся и встретиться с Валерием Залужным.

Главнокомандующий ВСУ осуществил одно из желаний мальчика и пригласил его на встречу. Сеть изрядно умилила фото, где генерал занимает ребенка. Жена воина и мать парня, мечту которого осуществил генерал, говорит, Валерий Залужный обнял ее сына так, как сделал бы родной отец.