Укр Рус
24 Канал Новости Украины Некоторые болезни могут исключить из перечня: Минобороны подготовило изменения по ВЛК
22 декабря, 18:34
3

Некоторые болезни могут исключить из перечня: Минобороны подготовило изменения по ВЛК

Полина Буянова
Основные тезисы
  • Минобороны Украины подготовило изменения для исключения определенных болезней из перечня, которые определяют пригодность к военной службе.
  • Действующие требования по состоянию здоровья являются сниженными из-за дефицита личного состава, и изменения в приказ №402 уже подготовлены.

Министерство обороны Украины подготовило изменения, которые предусматривают исключение определенных болезней из перечня тех, которые определяют пригодность к военной службе.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью военного омбудсмена Ольги Решетиловой для "Главкому".

Читайте также Некоторые украинцы могут потерять бронирование от мобилизации уже в январе: о ком идет речь

Что может измениться для военнообязанных?

Ольга Решетилова объяснила, что современная система ВВК не предусматривает глубинной диагностики. По ее словам, если военнообязанный имеет проблемы со здоровьем, о которых он знает, его задача заключается в том, чтобы эти проблемы были зафиксированы в учетных данных.

Фактически во время ВВК осуществляется поверхностный осмотр состояния здоровья: если явных признаков заболевания нет, человека признают годным к службе.

Решетилова добавила, что действующие требования по состоянию здоровья значительно снижены из-за дефицита личного состава.

Насколько я знаю, изменения в приказ 402 подготовлены. Но не могу сказать, на какой они сейчас стадии. Знаю, что департамент здравоохранения Министерства обороны готовил исключение определенных болезней из перечня тех, которые определяют пригодность, 
– объяснила военный омбудсмен.

Справка. Во время действия военного положения военнообязанные должны проходить медицинский осмотр раз в год, а в мирное время – раз в пять лет.

Мобилизация в Украине: последние изменения

  • Военнообязанные украинцы, которые нарушили правила воинского учета, теперь могут получить бронирование от мобилизации. Срок такого бронирования не может превышать 45 календарных дней со дня заключения трудового договора.
     

  • По словам юристов, это время фактически предоставляется военнообязанному для решения всех вопросов и устранения нарушений правил воинского учета.
     

  • В Украине уже существует понятие дистанционной ВВК. Сейчас речь идет об экспериментальном проекте: он касается военных и правоохранителей, которые проходят лечение за рубежом более 12 месяцев.