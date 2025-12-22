Некоторые болезни могут исключить из перечня: Минобороны подготовило изменения по ВЛК

Министерство обороны Украины подготовило изменения, которые предусматривают исключение определенных болезней из перечня тех, которые определяют пригодность к военной службе.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью военного омбудсмена Ольги Решетиловой для "Главкому".

Что может измениться для военнообязанных?

Ольга Решетилова объяснила, что современная система ВВК не предусматривает глубинной диагностики. По ее словам, если военнообязанный имеет проблемы со здоровьем, о которых он знает, его задача заключается в том, чтобы эти проблемы были зафиксированы в учетных данных.

Фактически во время ВВК осуществляется поверхностный осмотр состояния здоровья: если явных признаков заболевания нет, человека признают годным к службе.

Решетилова добавила, что действующие требования по состоянию здоровья значительно снижены из-за дефицита личного состава.

Насколько я знаю, изменения в приказ №402 подготовлены. Но не могу сказать, на какой они сейчас стадии. Знаю, что департамент здравоохранения Министерства обороны готовил исключение определенных болезней из перечня тех, которые определяют пригодность,

– объяснила военный омбудсмен.

Справка. Во время действия военного положения военнообязанные должны проходить медицинский осмотр раз в год, а в мирное время – раз в пять лет.

