Российские пропагандоны визжат. Еще немного и они будут визжать, что "на нас напало НАТО".

Кремлевская болтливая голова попала в немилость

Ублюдки, ушли из Украины и живите, как хотите. И тогда не будет вот этих сюжетов на тему "Боже мой! В Брянске что-то взорвалось! В Белгороде что-то взорвалось! В Калуге кто-то не там курил!" Вы перешли красную линию. И мы за нее, за эту красную линию, вас загоним обратно.

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На российском террористическом канале в скором времени главной будет Ольга Скабеева. Ну да – Соловьева по приказу Путина уберут. Ведь организовать "покушение" на Владимира Рудольфовича Последа (Владимира Соловьева) указал лично Путин. А знаете, за что?

Потому что Владимир Послед (Соловьев) подумал, что он президент России. Он так много наговорил по поводу крейсера "Москва", по поводу тех или иных действий, что Путин дал команду объяснить этому Геббельсу, считающему себя Левитаном, что так вести себя не стоит.

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Пропаганда загнала россиян на край могилы

И если так будет продолжаться, то укокошат Рудольфовича, а его две дачи на озере Комо достанутся Украине как компенсация за нанесенный войной ущерб и убытки. Конечно, дачами никто не ограничится.

Вот эти сюжеты на тему "вот, американцы, англичане и всякие народцы что-то задумали против России" подаются в таком ключе, что вот, мол, все должны сплотиться вокруг Путина.

Русские, бросайте своего старого деда, пока он не потащил вас всех в могилу! Уже минус 20 тысяч молодых мужчин русского происхождения с российскими паспортами, которые здесь были уничтожены. Не унимаетесь – эта цифра будет умножена на 10.

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