Прикрывают границу: какими действиями отличились оккупанты на территории Беларуси

В Беларуси враг продолжает прикрывать границу с Украиной в Брестской и Гомельской областях.

На Волынском и Полесском направлениях оккупанты не были активными.

Кстати Захватчики перебрасывают дополнительные силы под Белгород: там уже установили "Искандеры"

Однако в районах Грабовки, Глубокского и Калинино Гомельской области враг обустраивал позиции.

Русские перегруппировывают войска

В Генштабе предупредили, что оккупанты перегруппируют и наращивают подразделения ракетных войск и артиллерии. Хотят наступать и наносить ракетно-бомбовые удары по военной и гражданской инфраструктуре Украины.

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