Прикрывают границу: какими действиями отличились оккупанты на территории Беларуси
24 апреля 2022 , 07:45Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
В Беларуси враг продолжает прикрывать границу с Украиной в Брестской и Гомельской областях.
На Волынском и Полесском направлениях оккупанты не были активными.
Кстати Захватчики перебрасывают дополнительные силы под Белгород: там уже установили "Искандеры"
Однако в районах Грабовки, Глубокского и Калинино Гомельской области враг обустраивал позиции.
Русские перегруппировывают войска
В Генштабе предупредили, что оккупанты перегруппируют и наращивают подразделения ракетных войск и артиллерии. Хотят наступать и наносить ракетно-бомбовые удары по военной и гражданской инфраструктуре Украины.
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