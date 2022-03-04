Прикрываются маленькими детьми: на границе задержали еще партию уклонистов

За прошедшие сутки, 3 марта, 16 военнообязанных мужчин пытались выехать из Украины. За это они предлагали взятки.

Более того, "уклонисты" придумали множество отговорок и прикрывались детьми. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

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Было и несколько случаев, когда мужчины пытались выехать с малолетними детьми без сопровождения других взрослых, мол, "больше некому эвакуировать детей".

Уклонисты прикрываются маленькими детьми, семейными трудностями, придумывают себе болячки, предлагают взятки и пытаются нарушить границу вне пунктов пропуска,

– рассказали в ведомстве.

Больше всего таких мужчин обнаружили пограничники Мукачевского отряда. Даже 5 раз пытались подкупить инспекторов пограничного контроля, однако им это не удалось. Некоторые предлагали по 1,5 тысячи евро или 2 тысячи долларов.

Теперь уклонистов-взяточников передали сотрудникам Нацполиции Украины. Далее ими должны заняться военкоматы.

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