Ба більше, "ухилянти" придумали безліч відмовок та прикривалися дітьми. Про це повідомили у Держприкордонслужбі України.

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Було й кілька випадків, коли коли чоловіки намагалися виїхати з малолітніми дітьми без супроводу інших дорослих, мовдяв "більше нікому евакуювати дітей".

Ухилянти прикриваються маленькими дітьми, сімейними труднощами, придумують собі болячки, пропонують хабарі та намагаються порушити кордон поза пунктами пропуску,

– розповіли у відомстві.

Найбільше таких чоловіків виявили прикордонники Мукачівського загону. Навіть 5 разів намагалися підкупити інспекторів прикордонного контролю, проте їм це не вдалося. Деякі пропонували по 1,5 тисячі євро чи 2 тисячі тисячі доларів.

Тепер ухилянтів-хабарників передали співробітникам Нацполіції України. Далі ними мають зайнятися військкомати.

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