Прилепин не последний в "хлопковом" списке СБУ, – эксперт о подрыве военного преступника

За подрывом машины российского военного преступника Захара Прилепина стоит Служба Безопасности Украины.

Об этом сообщает эксперт Алексей Голобуцкий со ссылкой на свои источники.

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"Подрыв Прилепина и других свидетельствует о существовании "хлопкового" списка СБУ. И он не первый и не последний в этом длинном списке. А подрыв – еще один сигнал всем российским террористам и идеологам уничтожения украинцев", – пишет политолог.

Голобуцкий считает, что не столь важно, умрет Прилепин в больнице или останется в инвалидной коляске.

Главное, что каждый желающий уничтожить Украину еще четче понял, что за преступления против нашего государства обязательно будет наказание. Даже если ты объявишь, что ушел на фронт, а сам спрячешься в лесах в тысяче километров от него, как это сделал "героический Захар". Тебя найдут и накажут. Если твоя цель – уничтожить Украину, значит ты смертник из "хлопкового списка" СБУ,

– подчеркивает эксперт.

"Россияне, после "катапультирования" Прилепина сразу начали кричать о террористическом акте. Однако здесь я могу им порекомендовать почитать историю израильского Мосада, по примеру которого действует наша спецслужба после того, как ее возглавил Малюк", – резюмирует Голобуцкий.

Напомним, ранее стало известно, что российского военного преступника Захара Прилепина подорвали в Нижегородской области России. Пресс-служба СБУ заявила, что не может подтвердить или опровергнуть свою причастность к взрыву: "Как отмечал глава СБУ Василий Малюк, для россиян, принесших на нашу землю войну, гибель людей и насилие, хлопок пылал, пылает и будет пылать. О том, кто стоит за тем или иным случаем – сможем говорить уже после нашей победы".