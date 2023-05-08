Такое мнение в эфире 24 Канала предположил политолог Игорь Чаленко. Он подчеркнул, что сейчас в России четко наблюдаются настроения, что все будет только хуже.

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"Сейчас обществу показывают, что ничего не меняется, все идет на ухудшение. Страна катится в бездну и ядерная кнопка не спасет. Поэтому такие настроения только накапливаются и внутри России есть кошельки, которые могут это проплатить", – сказал эксперт.

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Спецслужбы заинтересованы

Чаленко сравнил Прилепина и ранее убитого Татарского, назвав их "ребятами полупригожина". В их историях есть очень четкий общий сценарий.

"Вспомните сколько времени прошло с ликвидации Татарского, как уже были признания на видео. Так же коротко произошло и сейчас. Речь идет о двух противотанковых минах, которые вроде бы дистанционно были взорваны. Но ведь вопрос: если спецслужбы обладают такой информацией, то почему они не действуют превентивно", – задал риторический вопрос политолог.

Он предположил, что они могут быть заинтересованы в ликвидации таких лиц, чья идеология противоречит политике Кремля.

Их заявления в телеграмм-каналах, их ролики выбиваются из политики Кремля. Они создают чуть ли не плацдарм для захвата власти другой группой влияния,

– отметил спикер.

Впрочем, вся эта история играет на руку Украине. Эксперт объяснил почему.

"Украине это помогает с той точки зрения, что чем больше они будут убивать друг друга, тем больше возможностей у нас будет противостоять российскому нашествию. Их структура будет разрушаться, как карточный дом", – резюмировал Игорь Чаленко.

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