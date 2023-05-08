Такое мнение в эфире 24 Канала предположил политолог Игорь Чаленко. Он подчеркнул, что сейчас в России четко наблюдаются настроения, что все будет только хуже.
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"Сейчас обществу показывают, что ничего не меняется, все идет на ухудшение. Страна катится в бездну и ядерная кнопка не спасет. Поэтому такие настроения только накапливаются и внутри России есть кошельки, которые могут это проплатить", – сказал эксперт.
Игорь Чаленко о возможных заказчиках ликвидации Прилепина: смотреть видео
Спецслужбы заинтересованы
Чаленко сравнил Прилепина и ранее убитого Татарского, назвав их "ребятами полупригожина". В их историях есть очень четкий общий сценарий.
"Вспомните сколько времени прошло с ликвидации Татарского, как уже были признания на видео. Так же коротко произошло и сейчас. Речь идет о двух противотанковых минах, которые вроде бы дистанционно были взорваны. Но ведь вопрос: если спецслужбы обладают такой информацией, то почему они не действуют превентивно", – задал риторический вопрос политолог.
Он предположил, что они могут быть заинтересованы в ликвидации таких лиц, чья идеология противоречит политике Кремля.
Их заявления в телеграмм-каналах, их ролики выбиваются из политики Кремля. Они создают чуть ли не плацдарм для захвата власти другой группой влияния,
– отметил спикер.
Впрочем, вся эта история играет на руку Украине. Эксперт объяснил почему.
"Украине это помогает с той точки зрения, что чем больше они будут убивать друг друга, тем больше возможностей у нас будет противостоять российскому нашествию. Их структура будет разрушаться, как карточный дом", – резюмировал Игорь Чаленко.
Подрыв авто Прилепина: основное
- Авто российского пропагандиста Захара Прилепина взорвали 6 мая возле Нижнего Новгорода. Его водитель погиб на месте от полученных травм. Прилепина доставили в больницу с разными травмами и прооперировали.
- Уже 7 мая пропагандист рассказал детали. Мол, за рулем был он, а не водитель-коллаборант Шубин и взрывное устройство сработало именно с пассажирской стороны.
- Ответственность за этот инцидент взяло на себя партизанское движение "Атеш", которое вероятно, следило за Прилепиным с начала 2023 года. Там подчеркнули, что рано или поздно подрыв должен был произойти.