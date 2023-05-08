Таку думку в ефірі 24 Каналу припустив політолог Ігор Чаленко. Він наголосив, наразі в Росії чітко спостерігаються настрої, що все буде тільки гірше.
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"Наразі суспільству показують, що нічого не змінюється, все йде на погіршення. Країна йде в безодню і ядерна кнопка не врятує. Тому такі настрої лише накопичуються і всередині Росії є гаманці, які можуть це проплатити", – сказав експерт.
Ігор Чаленко про ймовірних замовників ліквідації Прилєпіна: дивитись відео
Спецслужби зацікавлені
Чаленко порівняв Прилєпіна та раніше вбитого Татарського, назвавши їх "хлопцями напівпригожина". У їхніх історіях є дуже чіткий спільний сценарій.
"Згадайте скільки часу пройшло з ліквідації Татарського, як вже були зізнання на відео. Так само коротко відбулося і зараз. Мовиться про дві протитанкові міни, які ніби дистанційно були підірвані. Але ж питання: якщо спецслужби володіють такою інформацією, то чому вони не діють превентивно", – поставив риторичне питання політолог.
Він припустив, що вони можуть теж бути зацікавлені у ліквідації таких осіб, чия ідеологія суперечить політиці Кремля.
Їхні заяви в телеграм-каналах, їхні ролики вибиваються з політики Кремля. Вони створюють ледь не плацдарм для захоплення влади іншою групою впливу,
– відзначив спікер.
Утім, ця вся історія грає на руку Україні. Експерт пояснив чому.
"Україні це допомагає з тієї точки зору, що чим більше вони вбиватимуть одне одного, тим більше можливостей у нас буде протистояти російській навалі. Їхня структура руйнуватиметься, як картковий будинок", – резюмував Ігор Чаленко.
Підрив авто Прилєпіна: основне
- Авто російського пропагандиста Захара Прилєпіна підірвали 6 травня біля Нижнього Новгорода. Його водій загинув на місці від отриманих травм. Прилєпіна доставили в лікарню з різними травмами та прооперували.
- Напередодні 7 травня пропагандист розповів деталі. Мовляв, за кермом був він, а не водій-колаборант Шубін і вибуховий пристрій спрацював саме з пасажирського боку.
- Відповідальність за цей інцидент взяв на себе партизанський рух "Атеш", який, ймовірно, слідкував за Прилєпіним з початку 2023 року. Там наголосили, що рано чи пізно підрив мав статися.