У своїх соцмережах Захар Прилєпін розмістив перший після вибуху допис, повідомляє 24 Канал. За його словами, Алєксандр Шубін – терорист і зрадник родом з тимчасово окупованого Луганська – сидів на пасажирському кріслі й вибуховий пристрій спрацював якраз із пасажирського боку.

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Що Прилєпін каже про вибух

Захар Прилєпін стверджує, що після вибуху він на 3 хвилини втратив свідомість, а потім йому місцеві допомогли вибратися з автомобіля. Тоді він побачив, що обидві його ноги пошкодженні, зокрема на одній із них відкритий перелом.

Коли терорист отямився, то написав такому собі Глєбу Нікітіну, який вислав по нього вертоліт, який швидко доставив терориста до лікарні за 16 хвилин.

За словами Прилєпіна, мін було дві, і той, хто підірвав їх, втік не підірвавши другу, завдяки чому пропагандист залишився живим.

Пропагандист окремо написав про ще одного терориста – Алєксандра Шубіна. Прилєпін назвав його своїм "ангелом охоронцем", другом і братом.

Вибух автомобіля Прилєпіна

6 травня у Нижньому Новгороді вибухнув автомобіль, у якому був пропагандист та терорист Захар Прилєпін. До вибуху в автомобілі було троє людей – Шубін, Прилєпін та його донька. Однак дівчинка вийшла з авто за кілька хвилин до вибуху. Тому пропагандисти підозрюють, що за автівкою стежили, щоб не зашкодити дитині.

Щодо зрадника Шубіна, то він воював проти України та навіть брав участь у диверсіях в Білорусі перед президентськими виборами 2020 року. Шубін загинув в авто на місці.

Відповідальність за підрив авто взяли на себе 2 партизанські групи: "Атеш" та "Національна республіканська армія".

Слідчий комітет Росії звинувачує у підриві автівки українця Олександра Пермякова. Мовляв, його завербувала СБУ. Цікаво, що Пермяков виявився ополченцем терористичної організації "ДНР". У 2014 – 2015 роках він воював проти України, а потім виїхав жити до Росії.