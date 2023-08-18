Раненый Прилепин просил Жидко "способствовать" его участию в войне как "журналиста и публициста". Если быть честными, то говорилось об участии обычного пропагандиста, который постоянно лжет россиянам.

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Прошу Вас содействовать моему участию в "специальной военной операции" на территории Украины, начатой 24 февраля 2022 года в соответствии с решением президента России Путина. Готов принять участие как "журналист и публицист" по освещению событий, происходящих в зоне проведения "специальной военной операции",

– просился Прилепин.

Далее он четко дал понять, что будет действовать, как и все российские пропагандисты, ведь обязывался, что целью его поездки на войну будет:

"поднятие боевого духа военнослужащих и граждан;

оказание содействия в поднятии имиджа и роли минобороны России и России в целом в указанных событиях.

Далее он рассказывал, как хорошо лгал предыдущие годы и освещал свои награды за это.

Письмо Прилепина к Жидко / Скриншоты 24 Канала

Захар Прилепин указал лиц, готовых сопровождать его пребывание на территориях оккупированного Донбасса и других оккупированных землях:

Александр Петрович Крештоп, 27 февраля 1986 года рождения;

Александр Игоревич Шубин, 15 января 1996 года рождения.

Кстати, последний 27-летний Александр Шубин – уже ликвидирован. Ведь он был водителем Прилепина и находился вместе с ним в машине российского пропагандиста в мае 2023 года. Он был коллаборантом и уроженцем Луганска.

Шубин воевал на стороне российских эрзац-формирований псевдореспублики в Луганской области и в 2019 году получил российский паспорт, имел позывной "Злой".

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