Очевидно, что у Прилепина "ранениях обеих ног" А вот степень тяжести этих ранений – умалчивают. Также известно, что террориста забрали с места подрыва на вертолете и доставили в больницу.

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Так, местный губернатор, где произошел подрыв, говорит, что угрозы жизни Захара Прилепина нет.

"У Захара Прилепина есть незначительные переломы, но угрозы для его здоровья нет", – лжет Никитин.

В то время как большинство росСМИ сообщили, что состояние Прилепина оценивается как тяжелое.

"Решается вопрос с его транспортировкой в Москву", – цитируют издание медиков.

Прилепина готовят к операции

Еще одно российское СМИ пишет, что состояние пропагандиста настолько плохое, что медики просто опасаются, перенесет ли он полет в Москву, а поэтому готовят к операции на месте.

В настоящее время врачи проводят диагностику. По ее результатам будут приниматься решения о транспортировке в Москву. Пока хирурги считают, что перевозка опасна для его здоровья и готовятся к операции на месте,

– говорится в сообщении.

Погибший водитель оказался террористом "ЛНР"

Хотя сам Прилепин и выжил в результате подрыва автомобиля, погиб его водитель. Им оказался бывший боевик группировки так называемой "ЛНР", фигурант базы "Миротворец" – Александр Шубин – родом из Луганска.



Шубин (справа) воевал против Украины с 2014 года / Фото "Миротворец"

Он служил в банде самого же Прилепина под позывным "Злой". С 2018 жил в Нижегородской области, где и Прилепин.

Шубин воевал на Донбассе с 2016 года, а уже в 2019 получил российский паспорт.

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