Могло прилететь в одну из самых больших авиабаз Крыма: показываем на карте Октябрьское

Утро в оккупированном Крыму началось с мощных взрывов. Как стало известно впоследствии, "хлопок" посетил поселок Октябрьское.

В сети сообщают, что взрывы прогремели на нефтебазе и аэродроме вблизи Октябрьского. К слову, прилететь могло на одну из крупнейших авиабаз во временно оккупированном Крыму, сообщает 24 Канал.

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"Прилет" был на одну из самых больших авиабаз

Как сообщили агенты движения "Атеш", на нефтебазе и аэродроме в Октябрьском было несколько успешных "прилетов". После этого начали детонировать склады с боекомплектом. Кроме того, в сети также сообщалось о работе российской ПВО. Поскольку ее работа всегда "точна", то во многих местах возник пожар.

Прилеты произошли вблизи поселка городского типа Октябрьское в Красногвардейском районе Крыма. Раньше там была одна из самых крупных военных авиабаз Черноморского флота СССР.

Смотрите на карте, где расположен поселок Октябрьское

В настоящее время в сети утверждают, что авиабаза не функционирует, однако пожар на территории свидетельствует об обратном. Вероятно, оккупанты могли хранить там какую-то технику или боекомплекты.

Пожар на аэродроме в Октябрьском: смотрите видео

Что известно об авиабазе "Октябрьское" Аэродром "Октябрьское" – заброшенный военный аэродром в Крыму. Один из самых крупных аэродромов авиации Черноморского флота СССР. Последнюю эскадрилью расформировали в 1995 году, с тех пор аэродром не использовался. Однако после аннексии Крыма судьба аэродрома неизвестна. Вполне возможно, что оккупанты могли обустроить там военную базу.

"Взрывное" утро в Крыму