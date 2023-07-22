Могло прилететь в одну из самых больших авиабаз Крыма: показываем на карте Октябрьское
Утро в оккупированном Крыму началось с мощных взрывов. Как стало известно впоследствии, "хлопок" посетил поселок Октябрьское.
В сети сообщают, что взрывы прогремели на нефтебазе и аэродроме вблизи Октябрьского. К слову, прилететь могло на одну из крупнейших авиабаз во временно оккупированном Крыму, сообщает 24 Канал.
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"Прилет" был на одну из самых больших авиабаз
Как сообщили агенты движения "Атеш", на нефтебазе и аэродроме в Октябрьском было несколько успешных "прилетов". После этого начали детонировать склады с боекомплектом. Кроме того, в сети также сообщалось о работе российской ПВО. Поскольку ее работа всегда "точна", то во многих местах возник пожар.
Прилеты произошли вблизи поселка городского типа Октябрьское в Красногвардейском районе Крыма. Раньше там была одна из самых крупных военных авиабаз Черноморского флота СССР.
Смотрите на карте, где расположен поселок Октябрьское
В настоящее время в сети утверждают, что авиабаза не функционирует, однако пожар на территории свидетельствует об обратном. Вероятно, оккупанты могли хранить там какую-то технику или боекомплекты.
Пожар на аэродроме в Октябрьском: смотрите видео
Что известно об авиабазе "Октябрьское"Аэродром "Октябрьское" – заброшенный военный аэродром в Крыму. Один из самых крупных аэродромов авиации Черноморского флота СССР. Последнюю эскадрилью расформировали в 1995 году, с тех пор аэродром не использовался. Однако после аннексии Крыма судьба аэродрома неизвестна. Вполне возможно, что оккупанты могли обустроить там военную базу.
"Взрывное" утро в Крыму
- Утро 22 июля у оккупантов в Крыму началось не с кофе. Сначала в сети появились кадры пожара в Симферополе. Оккупационные власти никак не комментировали события, а люди были напуганы, поскольку перед этим слышали взрывы.
- Можно предположить, что в Симферополе был виден дым из пожара, возникшего после "прилета" по нефтебазе в Октябрьском. Хотя некоторые пользователи утверждают, что вспыхнул дом.
- Сообщалось также о взрывах в Джанкойском районе. Пока неизвестно, что там произошло.
- Оккупационные власти после пожара в Севастополе сообщили, что временно движение через Крымский мост остановлено. Когда стало известно о "прилетах" в Октябрьском, движение по мосту снова возобновили.
- Так называемый "председатель Крыма" Аксенов обвинил во всем Украину. Он заявил, что "враг использовал БПЛА для налетов на инфраструктурные объекты" в Красногвардейском районе.