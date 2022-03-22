Прилетает и будет прилетать, – Арестович о феномене Чернобаевки

Как известно, ВСУ уже в седьмой раз разбила оккупантов под Чернобаевкой. В чем же феномен этого места объяснил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.

Украинские военные захватили штабные карты врага. Стало ясно, что рашисты разместили в аэропорту так называемый командный пункт, передает 24 канал.

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Дело в том, что они накопили огромную группировку из оккупированного Крыма. А перебросить на правый берег в Николаев или Одессу можно только через 2 моста: Антоновский и Новокаховский. То есть их огромное количество, а передвигаться могут по капиллярному пути. Как бы ни прятались в открытой степи, мы их все равно находим,

– объяснил Алексей Арестович.

По его словам, враги накапливают вертолетные группировки, чтобы опрокидывать грузы.

"А вертолет только в кино может садиться, где хочешь и лететь, где хочешь. На самом деле ему нужно аэродромное обеспечение и многое другое, поэтому они должны выбирать аэродром. Там сложился узел и по нему прилетает и прилетает и еще будет прилетать", – пообещал Арестович.

В то же время украинцы уже даже шутят по этому поводу. Мол, пусть президент сделает въезд для оккупантов в Чернобаевку упрощенным.

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