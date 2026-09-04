В приложении "Куб" теперь можно добавить личный счет за электроэнергию – "Нафтогаз"

Группа "Нафтогаз" расширила функционал приложения "Куб" на все коммунальные услуги, которые отныне пользователи в Киеве могут оплачивать в одном месте и без комиссии.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на "Нафтогаз".

Что известно о расширении функционала "Куба"?

Все пользователи "Куба" уже могут добавить личный счет за электроэнергию. В Киеве также доступно подключение всех коммунальных услуг по адресу. Это позволяет оплачивать все счета в одном приложении, одним платежом и без комиссии, отметили в компании.

Воспользоваться указанной возможностью могут пользователи, которые уже добавили в "Куба" личный счет за потребленный природный газ.

Вскоре эта возможность будет доступна по всей Украине.

Менее чем за год мы превратили приложение "Куб" в единую точку взаимодействия с коммунальными услугами для миллионов украинцев. Мы последовательно развиваем цифровые сервисы Группы "Нафтогаз", чтобы пользователи могли решать больше вопросов в одном приложении – быстро и удобно,

– заявил и.о. председателя правления группы "Нафтогаз" Сергей Федоренко.

По его словам, следующим шагом станет расширение перечня доступных услуг и географии работы "Куба", чтобы сделать его еще более полезным для украинцев.

Сейчас в "Кубе" есть возможность оплачивать газ, электроэнергию и другие коммунальные услуги без комиссии, добавлять и управлять несколькими личными счетами, передавать показания газового счетчика, просматривать историю счетов и оплат за газовые услуги, получать своевременные напоминания.

Напомним, уже более 4 миллионов украинских домохозяйств используют приложение "Куб" для управления всеми газовыми услугами.