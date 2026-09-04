Про це пише Інтерфакс, посилаючись на Нафтогаз.

Що відомо про розширення функціоналу "Куба"?

Усі користувачі "Куба" вже можуть додати особовий рахунок за електроенергію. У Києві також доступне підключення всіх комунальних послуг за адресою. Це дає змогу оплачувати всі рахунки в одному застосунку, одним платежем і без комісії, зазначили в компанії.

Скористатися вказаною можливістю можуть користувачі, які вже додали до "Куба" особовий рахунок за спожитий природний газ.

Незабаром ця можливість буде доступна по всій Україні.

Менш ніж за рік ми перетворили застосунок "Куб" на єдину точку взаємодії з комунальними послугами для мільйонів українців. Ми послідовно розвиваємо цифрові сервіси Групи "Нафтогаз", щоб користувачі могли вирішувати більше питань в одному застосунку – швидко та зручно,

– заявив в.о. голови правління групи "Нафтогаз" Сергій Федоренко.

За його словами, наступним кроком стане розширення переліку доступних послуг і географії роботи "Куба", щоб зробити його ще кориснішим для українців.

Наразі у "Кубі" є можливість оплачувати газ, електроенергію та інші комунальні послуги без комісії, додавати й керувати кількома особовими рахунками, передавати показання газового лічильника, переглядати історію рахунків та оплат за газові послуги, отримувати своєчасні нагадування.

Нагадаємо, вже понад 4 мільйони українських домівок використовують застосунок "Куб" для управління всіма газовими послугами.