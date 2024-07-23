В Резерв+ появилась отметка о своевременном обновлении данных

Минобороны добавило отметку "Данные уточнены вовремя" в приложение Резерв+. Ее получил каждый, кто выполнил требование закона до 16 июля.

Соответствующую новость сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко. Чтобы получить отметку об обновлении данных необходимо установить последнюю версия приложения 1.1.5.

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Отметка в Резерв+

Это сделано для того, чтобы вы убедились, что выполнили требование закона. И не волновались, если впервые воспользовались приложением или повторно обновили данные после 16 июля, и метка времени в документе изменилась,

– отметила Черногоренко.

Кроме этого, в Минобороны отметили, что это упрощает проверку электронного военного уполномоченными органами. Чтобы получить отметку "Данные обновлены вовремя":

Откройте Резерв+ Нажмите кнопку с тремя точками на главном экране. В выпадающем меню выберите опцию "Обновить документ".

Если у граждан нет этой отметки или возможности загрузить последнюю версию приложения, то им стоит попробовать обновить документ или Резерв+ позже.

В Резерв+ появилась новая отметка: смотрите видео

К слову, ранее в Минобороны рассказали, что штраф за необновление данных может быть наложен от 3 месяцев с момента выявления нарушения. В таком случае гражданину грозит взыскание от 17 000 до 25 500 гривен. Также его могут ограничить в управлении авто.