Приложение "Воздушная тревога" доступно уже в 12 областях
1 марта 2022 , 13:00Читати новину українською
Источник:Верховная Рада Украины
Приложение "Воздушная тревога", которое оповещает об опасности, доступно уже в 12 областях.
Приложение можно скачать в Google Play Market и в AppStore.
Важно Обстрел Харьковской ОГА: по меньшей мере 10 погибших
Какие области доступны:
- Винницкая,
- Волынская,
- Донецкая,
- Закарпатская,
- Киевская,
- Львовская,
- Полтавская,
- Ровненская,
- Харьковская,
- Херсонская,
- Хмельницкая,
- Черновицкая.
Однако список еще будет пополняться. "Берегите себя и близких, не игнорируйте сообщения об опасности, спускайтесь в убежища", – отметили в Верховной Раде Украины.
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