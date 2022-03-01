Приложение "Воздушная тревога" доступно уже в 12 областях

Приложение "Воздушная тревога", которое оповещает об опасности, доступно уже в 12 областях.

Приложение можно скачать в Google Play Market и в AppStore.

Важно Обстрел Харьковской ОГА: по меньшей мере 10 погибших

Какие области доступны:

Винницкая,

Волынская,

Донецкая,

Закарпатская,

Киевская,

Львовская,

Полтавская,

Ровненская,

Харьковская,

Херсонская,

Хмельницкая,

Черновицкая.

Однако список еще будет пополняться. "Берегите себя и близких, не игнорируйте сообщения об опасности, спускайтесь в убежища", – отметили в Верховной Раде Украины.

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