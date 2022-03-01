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Важливо Обстріл Харківської ОДА: щонайменше 10 загиблих

Які області доступні:

  • Вінницька,
  • Волинська,
  • Донецька,
  • Закарпатська,
  • Київська,
  • Львівська,
  • Полтавська,
  • Рівненська,
  • Харківська,
  • Херсонська,
  • Хмельницька,
  • Чернівецька.

Проте список ще буде поповнюватись. "Бережіть себе і близьких, не ігноруйте повідомлення про небезпеку, спускайтесь у сховища", – зазначили у Верховній Раді України.

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