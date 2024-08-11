Рапорт можно будет заполнить и отправить командиру в несколько кликов. О нововведениях рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко.

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В приложении "Армия+" появятся электронные рапорты

По словам Екатерины Черногоренко, система электронных рапортов уже разработана.

Армию+ помог сделать центр масштабирования технологических решений Генерального штаба. Это тот случай, когда военные делают цифровые продукты для военных. Мы делали глубинные интервью с военными, анализировали процессы, которые работают несовершенно,

– сказала заместитель министра.

По ее словам, именно рапорты являются той постсоветской бюрократической сущностью, которая часто парализует работу воинских частей.

В первом релизе Армии+ мы предоставим военнослужащим возможность писать электронный рапорт. Это большой процент ежедневных, рутинных процессов военнослужащих – рапорты от руки,

– рассказала Екатерина Черногоренко.

Доля нерассмотренных рапортов существенно снизится, а процесс согласования или возврата на доработку будет сокращен до нескольких кликов. Для полноценного запуска нужно принять законодательство, которое приравняет электронные рапорты к бумажным.

Также министерство запускает обратную связь с военными через опросы.

Представить себе, что командир затягивает или не подписывает электронный рапорт, очень сложно. Потому что он поступает с меткой времени. Если командир просрочил свою обязанность подписать рапорт по уважительным причинам, тогда вопросов нет. Но если это сознательный саботаж, то ситуация передается к руководству,

– подчеркнула Черногоренко.

В дополнение будет работать техническая служба поддержки, то есть со стороны Министерства обороны к таким командирам смогут обращаться и отправлять запрос, почему саботируется подписания рапорта.

К слову, Министерство обороны Украины также хочет превратить приложение Резерв+ в онлайн-ТЦК. То есть там будет возможность получить услуги военкомата через приложение. Часть услуг хотят реализовать уже осенью, еще часть – через некоторое время.