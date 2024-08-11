Рапорт можна буде заповнити і надіслати командиру в декілька кліків. Про нововведення розповіла заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко.

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В застосунку "Армія+" з'являться електронні рапорти

За словами Катерини Черногоренко, система електронних рапортів вже розроблена.

Армію+ допоміг зробити центр масштабування технологічних рішень Генерального штабу. Це той випадок, коли військові роблять цифрові продукти для військових. Ми робили глибинні інтерв'ю з військовими, аналізували процеси, які працюють недосконало,

– сказала заступниця міністра.

За її словами, саме рапорти є тією пострадянською бюрократичною сутністю, яка часто паралізує роботу військових частин.

У першому релізі Армії+ ми надамо військовослужбовцям можливість писати електронний рапорт. Це великий відсоток щоденних, рутинних процесів військовослужбовців – рапорти від руки,

– розповіла Катерина Черногоренко.

Частка нерозглянутих рапортів суттєво знизиться, а процес узгодження або повернення на допрацювання буде скорочено до кількох кліків. Для повноцінного запуску потрібно ухвалити законодавство, яке прирівняє електронні рапорти до паперових.

Також міністерство запускає зворотній зв'язок з військовими через опитування.

Уявити собі, що командир затягує або не підписує електронний рапорт, дуже складно. Тому що він надходить з міткою часу. Якщо командир протермінував свій обов'язок підписати рапорт з поважних причин, тоді питань немає. Але якщо це свідоме саботування, то ситуація передається до керівництва,

– наголосила Черногоренко.

На додачу працюватиме технічна служба підтримки, тобто з боку Міністерства оборони до таких командирів зможуть звертатися і надсилати запит, чому саботується підписання рапорту.

До слова, Міністерство оборони України також хоче перетворити застосунок Резерв+ на онлайн-ТЦК. Тобто там буде можливість отримати послуги військкомату через застосунок. Частину послуг хочуть реалізувати вже восени, ще частину – через певний час.