Під час воєнного стану питання звільнення військових від служби визначає стаття 26 закону України "Про військовий обов'язок і військову службу". Юрист практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Артем Бродюк розповів, як наразі відбувається звільнення.

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Коли військовий може звільнитись зі служби

Артем Бродюк заявив, що сам факт вагітності дружини не прирівнюється до наявності третьої дитини. Тобто у цей час військового не звільнять з військової служби. Адже вагітність – не є підставою.

Підтвердити документально наявність трьох дітей можна лише, надавши свідоцтво про народження дитини (дітей) із зазначенням батьківства військовослужбовця,

– пояснив адвокат.

Тобто тоді, коли дружина народить дитину, то військовослужбовець може скористатися своїм правом на звільнення з військової служби.

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Щоб звільнитись зі служби при наявності трьох дітей, треба: