Прилуки на Черниговщине были под массированной атакой БПЛА: 5 погибших нашли под завалами

Черниговская область находилась под атакой БПЛА ночью 5 июня. Много ударных дронов налетели на Прилуки.

В ОВА рассказали об ужасных последствиях удара врага. 24 Канал пишет, что известно на данный момент

Этой же ночью "Чудо, что все живы": какие последствия удара БпЛА и ракеты по Харькову и что известно о пострадавших

Атака на Прилуки 5 июня: что известно о последствиях

Черниговская область была под угрозой воздушных атак с 22:41 минувших суток, 4 июня, до 01:25 5 числа, в это время продолжалась воздушная тревога.

В течение ночи не было сообщений о взрывах в регионе, но под утро Черниговская областная военная администрация сообщила, что атака врага была и имела трагические последствия.

Под массированным ударом российских беспилотников были Прилуки. Предварительно, не менее чем 6 БпЛА типа "Герань" атаковали город, пострадали жилые дома.

Известно о 5 погибших, среди них 2 женщины и годовалый ребенок, их нашли под завалами. Есть информация о 6 раненых, они госпитализированы. Экстренные службы работают на местах попаданий.

Последствия атаки на Чернигов / Фото ГСЧС

Массированный удар врага этой ночью фиксировали и в Харькове – там были прилеты прямо в жилые дома. Никто не погиб просто чудом, и есть много пострадавших – известно пока о 17.

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Что известно о жертвах и пострадавших в Прилуках

В Нацполиции сообщили, что по состоянию на 6:15, на Черниговщине в результате вражеской атаки погибли пять человек, среди них – малолетний ребенок.

"Предварительно известно о пяти погибших – из них две женщины и годовалый ребенок. Это 46-летняя прилучанка, ее дочь 1998 года рождения и внук 2024 года рождения. Женщин с ребенком нашли под завалами. Также есть информация о шести раненых", – сообщили правоохранители.

На местах попаданий работают полицейские, спасатели и другие экстренные службы. Правоохранители помогают пострадавшим гражданам и фиксируют последствия ударов оккупационных войск.