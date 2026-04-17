Очередное обострение: полковник запаса ВСУ предположил, ударит ли Россия по Украине "Орешником"

Россияне могут в ближайшее время применить ракету "Орешник" по Украине. Об этом может свидетельствовать тот факт, что воздушное пространство над полигоном "Капустин Яр", откуда враг обычно запускает "Орешник", закрыто с 15 по 17 апреля.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, действительно ли россияне могут запустить "Орешник". Он предположил, к чему готовится враг.

Сколько времени может сохраняться угроза применения "Орешника"?

Свитан объяснил, что подготовка Россией нанесения ударов ракетами средней дальности и их применение обостряется накануне решения важных вопросов по окончанию войны в Украине.

Впереди, по данным военно-политического руководства нашей страны, визит в Киев переговорщиков Дональда Трампа – Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Они будут давить на руководство Украины, чтобы оно приняло условия капитуляции, навязанные Москвой,

– объяснил военный эксперт.

Поэтому для того, чтобы усилить эффект по принятию Украиной решения о капитуляции, россияне, по его мнению, будут увеличивать количество средств поражения, которыми они могут достать до нашей страны.

Обратите внимание! В начале апреля 2026 года также происходила активность на полигоне "Капустин Яр" по подготовке к вероятному запуску двух ракет "Орешник". Тогда Роман Свитан предполагал, что враг может нанести удар по Львову и Староконстантинову. Однако Россия тогда не использовала "Орешник". Напомним, что эти ракеты были дважды применены по Украине: в ноябре 2024 года по Днепру и в январе 2026-го – по Львовской области.

Существует почти 70 – 80% вероятность, что россияне, если у них получится запустить "Орешник", нанесут удар. К тому же 15 апреля они поднимали в небо Ту-95 с авиабазы "Оленья" и сотни российских беспилотников "кошмарили" украинское небо. Все эти меры, по словам полковника в запасе, могут закончиться пуском "Орешника".

Это давление со стороны России на украинское общество, армию и военно-политическое руководство Украины. Также до 9 мая осталось чуть меньше месяца. Россияне начали наступательные операции, по крайней мере локальные, чтобы у Владимира Путина была возможность показать до этой даты, что были захвачены новые украинские территории,

– подчеркнул Роман Свитан.

Поэтому накануне наступления проводится врагом определенная артиллерийская и ракетно-бомбовая подготовка. Соответственно россияне пытаются достать до украинских тылов баллистическими, крылатыми ракетами, или "Орешником", а также большим количеством беспилотников. Они стремятся, уверен военный эксперт, нанести удары по логистике, военных объектах и инфраструктуре, чтобы нажать на украинское общество.

Он добавил, что в течение недели будет сохраняться угроза применения, в частности "Орешника". Поэтому нужно быть особенно внимательными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Что известно о массированной атаке ночью 16 апреля?

Россия в течение дня 15 апреля поднимала в небо свои Ту-95 и Ту-160. Также в этот день враг начал запускать беспилотники на территорию Украины. Ночью атака продолжилась.

В целом враг запустил почти 700 дронов, а также ракеты, в частности 19 баллистических. Большинство баллистики была направлена на Киев. Владимир Зеленский отреагировал на атаку, отметив, что она доказала, что Россия "не заслуживает на любое смягчение глобальной политики и снятие санкций".

Противник атаковал Киев, Одессу, Днепр, Харьков. В частности, в столице были зафиксированы поражения в Подольском, Оболонском, Днепровском, Деснянском и Шевченковском районах. В результате атаки погибли 4 человека – 12-летний мальчик, 35-летняя женщина и двое мужчин. Пострадали, по предварительным данным, около 60 человек.

Из-за удара по Одессе погибло 9 человек, а 23 получили ранения. Во время удара по Днепру было убито 3 человека, еще 34 были травмированы.