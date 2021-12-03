Как подчеркнул Резников, во время часа вопросов к правительству в Раде, Украина в зоне ООС не атакует. По его словам, когда оккупанты нарушают режим тишины, убивают наших военных, то украинская сторона на это реагирует предупреждениями.
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В таком случае предупреждаем через СЦКК, СММ ОБСЕ, чтобы они прекратили нарушение минских договоренностей, режима тишины. Если этот механизм не срабатывает, ВСУ применяют все необходимые силы и средства.
– объяснил Резников.
Когда ВСУ применяли Bayraktar
Министр напомнил, что Украина была вынуждена применить Bayraktar с одним четким выстрелом по соответствующей пушечной установке. Резников утверждает, что оккупанты уже боятся идти служить по контракту, потому что понимают, какой конец их ждет.
Что известно о беспилотниках
- Bayraktar TB2 – это турецкий ударный беспилотник нового поколения. Его активно применяют в вооруженных конфликтах, в частности, на Ближнем Востоке. Дрон может нести управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы. 6 беспилотников компании Roketsan Украина закупила в 2019 году. В июле 2021 года ВСУ получили первый из них, его опробовали на аэродроме под Николаевом.
- В боевых целях беспилотник Bayraktar использовали только 26 октября 2021 года, как рассказывал Ярослав Мельничук из пресс-центра ООС. На вопрос, могло ли быть несколько ударов Мельничук ответил, что "возможно".
- В Москве после применения Украиной беспилотника устроили истерику. Там заявляли о нарушении минских соглашений и эскалации Украиной конфликта на Донбассе.
- В Украине планируют запустить полномасштабное производство турецких беспилотников Bayraktar TB2. Дроны смогут использовать как для нужд Вооруженных сил Украины, так и для снабжения иностранных заказчиков.