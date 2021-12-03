Как подчеркнул Резников, во время часа вопросов к правительству в Раде, Украина в зоне ООС не атакует. По его словам, когда оккупанты нарушают режим тишины, убивают наших военных, то украинская сторона на это реагирует предупреждениями.

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В таком случае предупреждаем через СЦКК, СММ ОБСЕ, чтобы они прекратили нарушение минских договоренностей, режима тишины. Если этот механизм не срабатывает, ВСУ применяют все необходимые силы и средства.

– объяснил Резников.

Когда ВСУ применяли Bayraktar

Министр напомнил, что Украина была вынуждена применить Bayraktar с одним четким выстрелом по соответствующей пушечной установке. Резников утверждает, что оккупанты уже боятся идти служить по контракту, потому что понимают, какой конец их ждет.

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