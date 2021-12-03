Як наголосив Резніков під час години запитань до уряду в Раді, Україна в зоні ООС не атакує. За його словами, коли окупанти порушують режим тиші, вбивають наших військових, то українська сторона на це реагує попередженнями.

Читайте також Безпілотник Bayraktar на Донбасі бив по окупантах двічі, – ЗМІ

У такому випадку попереджаємо через СЦКК, через СММ ОБСЄ, щоб вони припинили порушення мінських домовленостей, режиму тиші. Якщо цей механізм не спрацьовує, ЗСУ застосовують усі необхідні сили та засоби,

– пояснив Резніков.

Коли ЗСУ застосовували Bayraktar

Міністр нагадав, що Україна змушена була застосувати Bayraktar з одним чітким пострілом по відповідній гарматній установці. Резніков стверджує, що окупанти вже бояться йти служити за контрактом, бо розуміють, який кінець на них чекає.

Що відомо про безпілотники