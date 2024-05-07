Несмотря на то, что в ОЗХО заявили, что информация о возможном применении ядовитых веществ в Украине является недостаточно обоснованной, одновременно отметили, что "ситуация остается тревожной". Об этом говорится в комментарии организации от 7 мая.

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Что заявили в ОЗХО

Секретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) отслеживает ситуацию на территории Украины с начала войны в феврале 2022 года в связи с обвинениями в использовании токсичных химикатов в качестве оружия.

И Россия, и Украина обвинили друг друга и уведомили Организацию о возможном применении химического оружия. Вся официальная переписка государств-участников по таким утверждениям и обвинениям была размещена на общедоступном вебсайте ОЗХО и регулярно обновляется. Информация, предоставленная до сих пор Организации обеими сторонами, а также информация, что доступна Секретариату, является недостаточно обоснованной,

– говорится в сообщении.

В то же время в организации заверили, что ситуация остается нестабильной и крайне тревожной относительно возможного возобновления использования токсичных химикатов как оружия.

Там добавили, что все заявленные запасы химического оружия в мире были уничтожены в июле 2023 года под контролем организации, но это "не означает, что химического оружия больше не существует".

"Для проведения любых мероприятий, связанных с заявлениями об использовании токсичных химикатов как оружия, Секретариату ОЗХО нужно было бы официально получить запрос на проведение такой деятельности от государств-участников. Сейчас Секретариат не получал ни одного такого запроса о принятии мер", – заявляют в учреждении.

В ОЗХО отметили, что "продолжают следить за ситуацией" и поддерживают связь с заинтересованными государствами-участниками.

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