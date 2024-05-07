Попри те, що в ОЗХЗ заявили, що інформація про можливе застосування отруйних речовин в Україні є недостатньо обґрунтованою, водночас зазначили, що "ситуація залишається тривожною". Про це йдеться у коментарі організації від 7 травня.

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Що заявили в ОЗХЗ

Секретаріат Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) відстежує ситуацію на території України від початку війни в лютому 2022 року у зв'язку з обвинуваченнями у використанні токсичних хімікатів як зброї.

І Росія, і Україна звинуватили одна одну та повідомили Організацію про можливе застосування хімічної зброї. Все офіційне листування держав-учасниць за такими твердженнями та звинуваченнями було розміщено на загальнодоступному вебсайті ОЗХЗ та регулярно оновлюється. Інформація, надана до цього часу Організації обома сторонами, а також інформація, що доступна Секретаріату, є недостатньо обґрунтованою,

– йдеться у повідомленні.

Водночас в організації запевнили, що ситуація залишається нестабільною і вкрай тривожною щодо можливого відновлення використання токсичних хімікатів як зброї.

Там додали, що всі заявлені запаси хімічної зброї у світі були знищені в липні 2023 року під контролем організації, але це "не означає, що хімічної зброї більше не існує".

"Для проведення будь-яких заходів, пов'язаних із заявами про використання токсичних хімікатів як зброї, Секретаріату ОЗХЗ потрібно було б офіційно отримати запит на проведення такої діяльності від держав-учасниць. Наразі Секретаріат не отримував жодного такого запиту про вжиття заходів", – заявляють в установі.

В ОЗХЗ наголосили, що "продовжують стежити за ситуацією" і підтримують зв’язок із зацікавленими державами-учасницями.

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