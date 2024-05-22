Летчик-инструктор, военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что Путин боится за свою жизнь, поэтому и не примет это решение. Более того, его бы не поддержал ни один офицер России.

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Последствия для диктатора

Украинская разведка, по словам Свитана, получает данные от иностранных партнеров, именно поэтому Зеленский может уверенно говорить о Путине.

Если бы российский диктатор был уверен на 100%, что он останется живым после применения ядерного оружия в Украине, он бы давно это сделал.

Страх за свою жизнь не дает ему возможности принять это решение,

– подчеркнул летчик-инструктор.

Также он пояснил, что есть еще один механизм запуска процесса применения ядерного оружия. В нем участвуют до 10 офицеров, часть из которых являются офицерами 12-го главного управления министерства обороны, которые тоже понимают последствия применения ядерного оружия и маловероятно, что они примут участие в этом действе.

"Могут они принять участие в учениях, которые проводят ежегодно, порой каждые полгода. Однако не допустят самого применения (ядерного оружия – 24 Канал)", – отметил Свитан.

Обратите внимание! Россия 21 мая начала ядерные учения. Путин заявил, что проведенное учение направлено на "поддержку готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования".

Шантаж ядерным оружием: кратко