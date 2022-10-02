Однако Путина могут ототговорить от этого. Об этом рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. Свое мнение он выразил на эксклюзивном стриме 24 канала.

Внимание Россия "брякает ядерным оружием", однако в Пентагоне не верят, что Путин его применит

По его словам, мы имеем дело с безумным человеком. Поэтому исключать возможность тактического ядерного удара нельзя. Учитывая и то, что многие не верили, что Россия полномасштабно вторгнется в Украину. Так что риски есть и они велики.

Поэтому, по мнению Фейгина, этот вид оружия – последний довод. До этого у него оставалось только объявление "частичной" мобилизации в России.

Это было его козырем. Зачем он так быстро показал, если можно было бы еще "потянуть". Итак, на это была причина, когда не было другого выхода,

– считает правозащитник.

Если будет ядерный удар, война закончится

Однако если Путин решится применить тактическое ядерное оружие, получит ответ от Запада. Но стоит учесть, что он не до конца понимает последствий, которые его ждут. Он непредсказуем, считает Фейгин.

"Последствия будут такие, что он себе представить не может. Путина вместе с Кадыровым тогда не станет. Ему об этом ясно говорят. Однако он может применить это оружие, я бы этого не стал исключать, но вероятнее всего, что после этого война закончится", – добавил он.

Вместе с тем, на Владимира Путина могут повлиять внешние факторы. К примеру, Пекин во главе с Си Цзиньпинем, отношения с которым он боится потерять и Индия. Администрация Байдена также пытается задействовать эти страны для сдерживания кремлевского диктатора.

Полный стрим Кучер и Фейгина: смотрите видео

В Пентагоне не верят в угрозы Путина ядерным ударом

Оккупанты не устают угрожать ядерным оружием. Однако в Пентагоне не верят, что кремлевский диктатор Владимир Путин примет такое решение. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Он отметил, что не видел ничего, что указывало бы на то, что Путин решил применить ядерное оружие.