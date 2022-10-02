Однак Путіна можуть відмовити від цього. Про це розповів російський правозахисник Марк Фейгін. Свою думку він висловив на ексклюзивному стрімі 24 каналу.

Увага Росія "бряцає ядерною зброєю", проте у Пентагоні не вірять, що Путін її застосує

За його словами, ми маємо справу з божевільною людиною. Тому виключати ймовірність тактичного ядерного удару не можна. Враховуючи й те, що багато хто не сподівався, що Росія повномасштабно вторгнеться в Україну. Тож ризики є і вони великі.

Тому, на думку Фейгіна, цей вид зброї – останній аргумент. До цього у нього залишалось лише оголошення "часткової" мобілізації в Росії.

Це було його козирем. Навіщо він його так швидко показав, якщо можна було б ще "потягнути". Отже, на це була причина, коли не було іншого виходу,

– вважає правозахисник.

Якщо буде ядерний удар, війна закінчиться

Однак якщо Путін наважиться застосувати тактичну ядерну зброю, то отримає відповідь від Заходу. Але варто врахувати, що він не до кінця розуміє наслідків, які на нього чекають. Він непередбачуваний, вважає Фейгін.

"Наслідки будуть такі, що він собі уявити не може. Путіна разом з Кадировим тоді не стане. Йому про це ясно кажуть. Однак він може застосувати цю зброю, я цього не став би виключати, але найімовірніше, що після цього війна закінчиться", – додав він.

Разом з тим на Владіміра Путіна можуть вплинути зовнішні чинники. Наприклад, Пекін на чолі з Сі Цзіньпінем, стосунки з яким він боїться втратити та Індія. Адміністрація Байдена також намагається залучити ці країни для стримування кремлівського диктатора.

Повний стрім Кучер та Фейгіна: дивіться відео

У Пентагоні не вірять у погрози Путіна ядерним ударом

Окупанти не втомлюються погрожувати ядерною зброєю. Проте у Пентагоні не вірять, що кремлівський диктатор Владімір Путін ухвалить таке рішення. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

Він зауважив, що не бачив нічого, що вказувало б на те, що Путін вирішив застосувати ядерну зброю.