Примирение США и Китая угрожает России

Отношения между Китаем и США будут строиться по новым правилам. В новом раунде мяч оказался на американской половине поля.

Администрация Джо Байдена представила новое видение того, как именно две сверхдержавы могут конкурировать и как эту конкуренцию обуздать, чтобы она не привела к большой войне. Отношения США и Китая пошли на поправку.

К теме Байден решил изменить подход в противодействии Китая

Это случилось после взаимных военных выпадов в Индо-Тихоокеанском регионе, когда Пекин направил десятки истребителей в сторону Тайваня, а США пригнали свои авианосцы к берегам Японии. В отношениях даже наблюдается некоторое потепление.

По крайней мере так об этом говорят представители и администрации президента США и официального Пекина. Накануне прошли 6-часовые переговоры в Цюрихе между советником Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном и высокопоставленным дипломатом от Китая Яном Цзечи.

Важно, что во время встречи стороны акцентировали внимание не на взаимных обвинениях, а на обсуждении того, что делать, чтобы конкуренция двух сверхдержав не вышла из-под контроля и не переросла в войну.

Без диалога США и Китай движутся в сторону войны

Эти переговоры инициировали лично Джо Байден и Си Цзиньпин после долгого телефонного разговора в сентябре. Тогда-то стороны и пришли к выводу, что без диалога они точно движутся в сторону неизбежной войны.



Си Цзиньпин и Джо Байден лично инициировали п​ереговоры / Фото Flickr

Хотя стоит признать, что потепление в отношениях выгодно самому Китаю, ведь в последние недели вся его рыночная модель начала трещать по швам. Именно поэтому Пекин и пошел на военные провокации, чтобы как-то притормозить наступление США.

И в администрации Байдена наверняка просто выжидали, когда Пекин сам пойдет на диалог, ведь до этого совершили несколько достаточно болезненных для Китая шагов.

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В последние дни Джо Байден вдруг решил сменить подход в противодействии китайской мощи. Все предыдущие годы США пытались заставить Пекин играть по международным правилам. Китай даже присоединялся к разным международным платформам, но совсем не для того, чтобы выполнять их правила.

Заставить Китай играть по правилам – бессмысленно

Заставить Китай играть по правилам оказалось бессмысленной затеей, ведь, кроме того, что Пекин плевал на эти правила, так он еще и использовал их же против самих США.

Например, еще в 2017 году администрация Дональда Трампа решила конкурировать с китайскими товарами. Для того, чтобы их стало меньше на американском рынке, США ввели дополнительные пошлины на ввоз китайских товаров.



Администрация Трампа решила конкурировать с китайскими товарами / Фото Getty Images

Но в 2020 году ВТО вдруг стала на сторону Китая и заявила, что США не могли повышать пошлины, мол, это нарушение правил международной торговли.

Однако тот же ВТО так и не смог заставить Китай работать конкурентно. Например, китайские солнечные батареи, или сети 5G, вытеснили западные аналоги на международном рынке не потому что они лучше, а потому что государство вкладывает огромные субсидии в компании, которые их изготовляют, иногда даже в убыток.

Цель проста – вытеснить конкурентов, а потом уже думать о прибыли. Хотя международные правила торговли прямо это запрещают, ведь это противоречит правилам конкуренции.

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Кроме того, оказалось Китай наглым образом использовал такие институции как МВФ или Всемирный банк. Последний, под давлением Пекина, несколько лет подряд завышал китайские показатели роста экономики, в то время как Штаты честно говорили о своих проблемах.

Администрация Байдена решила пойти иным путем

В результате китайский рынок получал инвесторов, а западный был вынужден выживать. МВФ вообще сейчас переживает сложные времена, ведь его главу Кристалину Георгиеву могут просто уволить из-за подобного скандала связанного с Китаем.

Оказалось, что она могла давить на сотрудников Всемирного банка, чтобы те еще и завышали китайские показатели в категории "Простота ведения бизнеса".



У нового подхода Байдена есть ​преимущество / Фото с фейсбука Белого дома

Поэтому администрация Байдена решила пойти иным путем – в вопросах торговли и технологий Китай оставят в стороне.

Во-первых, Байден сейчас переключился на восстановление американской мощи , не оборачиваясь на Китай. Это государственные инвестиции в инфраструктуру, исследования и разработки. Если нельзя заставить Китай играть по правилам, нужно просто его вытеснить.

, не оборачиваясь на Китай. Это государственные инвестиции в инфраструктуру, исследования и разработки. Если нельзя заставить Китай играть по правилам, нужно просто его вытеснить. Во-вторых, США будут ориентированы только на западный рынок и даже не планируют заходить на китайский со своими технологиями. Вместо этого администрация Байдена планирует переманить гигантов с территории Китая на территорию США и Европы.

и даже не планируют заходить на китайский со своими технологиями. Вместо этого администрация Байдена планирует переманить гигантов с территории Китая на территорию США и Европы. В-третьих, администрация Байдена подталкивает своих союзников делать то же самое – для этого, кстати, и затеяли новый союз ЕС и США по вопросам технологий и торговли.

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И в этом Западу может помочь энергетический кризис, который разразился в Китае. Ведь из-за перебоев с электроэнергией в нескольких китайских провинциях, часть производства просто остановилась. Из-за этого не могут выполнять контракты поставщики таких гигантов как:

Apple;

Tesla;

Microsoft;

HP;

Dell.

Это ли не повод задуматься – может делать эти комплектующие не в Китае? Преимущество нового подхода Байдена в том, что США не нужно никакого согласия, или сотрудничества со стороны Китая – каждый остается при своем, но конкуренция только возрастает.

Спорные вопросы у США и Китая

Однако это совсем не значит, что противостояние окончено. Ведь у США и Китая есть еще ряд спорных вопросов, где они точно никогда не придут к согласию.

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Это и ситуация с правами человека в Синьцзяне и Гонконге, это и нападки Пекина на Тайвань, и напряженная ситуация в Южно-китайском море. Но в администрации Байдена решили искусно разделить эти вопросы с вопросами глобальной конкуренции в области торговли и технологий.

Хотя, в то же время США продолжат пристально следить за военной активностью Китая.

В ЦРУ накануне даже создали специальный орган, который будет шпионить за военными, ядерными и космическими программами Китая. А также за всеми возможными манипуляциями не военного характера, которые могут навредить Штатам.

Поэтому в Штатах новости о потеплении отношений обсуждают со сдержанным оптимизмом, заявляя, что это только старт новых отношений, ведь США и Китай договорились до конца 2021 года провести виртуальный саммит между Джо Байденом и Си Цзиньпином. И каждая из сторон активно к этой встрече готовится.

России стоило бы напрячься

Если Пекин может ненадолго выдохнуть, то вот Москве, которая всячески пыталась навязать всему миру идею, что она важнейший партнер Китая, стоило бы напрячься. Ведь сенаторы США уже призывают Байдена направить освободившуюся от противостояния с Китаем энергию против России.



Россию вышвыривают из западного мира / Фото Getty Images

Первые шаги уже сделаны – Россию просто вышвыривают из западного мира. Из российской миссии работающей при НАТО вышвырнули 8 её членов.

В Альянсе их назвали агентами российской разведки и без объяснений попросили вернуться домой. Отныне миссия россиян в Брюсселе насчитывает 10 человек – это одна из самых маленьких миссий.

Кроме того, гонят россиян и из Америки – сенаторы от обеих партий призывают Байдена выслать из страны 300 российских дипломатов. Они считают, что это будет достойным ответом на действия Кремля, который запретил американскому посольству в Москве нанимать к себе на работу россиян.

Очевидно, что это только первые шаги. Если Вашингтону удастся выстроить конкурентные, а не воинствующие отношения с Пекином, то всю свою энергию он направит именно против Москвы.