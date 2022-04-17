Принц Гарри выступил на церемонии открытия "Игр непокоренных" со словами поддержки Украины
Источник:CNN
В Гааге 16 апреля начали международные спортивные соревнования "Игры непокоренных". На церемонии открытия выступил принц Гарри.
Во время своей речи он выразил поддержку нашему народу, защищающему родную землю от российских оккупантов, заявив, что "мир един с Украиной".
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Принц Гарри также отметил украинских военнослужащих мужчин и женщин, поехавших в Нидерланды, чтобы принять участие в соревнованиях "Игр непокоренных".
Вы сказали мне вчера, почему решили присоединиться к нам, невзирая на все шансы. Вы сказали, что пришли на эту глобальную арену не просто для того, чтобы показать свою силу, а чтобы сказать свою правду, правду о том, что происходит в вашей стране,
– отметил внук королевы.
Принц Гарри выступил на церемонии открытия "Игр непокоренных" / Фото AP
Что такое "Игры непокоренных"
Invictus Games – международные спортивные состязания в паралимпийском стиле. В играх, основанных принцем Гарри, участвуют раненые военнослужащие и ветераны. Соревнования проходят в таких видах спорта как баскетбол на колясках, волейбол сидя и гребли в зале.