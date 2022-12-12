Сторонники Рейха готовили госпереворот

Кажется маловероятным, что 71-летний принц Генрих XIII – зажиточный потомок 700-летней дворянской семьи может быть главарем террористической группы, но, по словам прокуроров, участники организации "Райхсбюргер" указали на это. Именно Принц должен бил стать главой государства в режиме после переворота.

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Дом Waidmannsheil в городке Бад-Лобенштайн, близ Берлина – это имение Принца, один из 150 объектов, где провели рейды спецслужбы. В настоящее время 23 члена ячейки задержаны, еще 31 попали под следствие. Полиция обнаружила груды оружия и военной техники, а также список из 18 политиков и журналистов, считающихся врагами.



Имение принца Генриха XIII, ставшего фактически ложем террористической группировки / Фото NYT

Утопические воспоминания по имперскому прошлому: что управляло Принцем

Ностальгируя за Германской империей до 1918 года, когда его предки правили государством на востоке Германии, он принял теорию заговора, набравшего обороты в ультраправых кругах: послевоенная немецкая республика является не суверенной страной, а корпорацией созданной союзниками после Второй мировой войны.

Справка! "Граждане Рейха" – это движение, сторонники которого не признают Федеративную Республику и ее демократические структуры. В частности, они отказываются платить налоги и конфликтуют с властями. По данным Офиса по защите Конституции Германии, на 2022 год движение насчитывает более 21 тысячи последователей. В конце ноября 2021 г. на его базе была создана более радикальная организация с целью свержения действующего государственного строя. Ее основали люди из окружения Генриха XIII.

Да, принц преследовал свою цель – восстановить имперский рейх Германии на многих фронтах, и он был убежден, что его фантастическое царство уже существует,

– говорится в материале NYT.

Как разведке удалось выследить организацию

Жители городка Бад-Лобенштайн ощущали на себе утопические идеи заговора. Так, член местных властей Андри Буркхардт рассказал, что всякий раз, когда он пытался установить стенд в городок, он встречался с сопротивлением.

На нас кричат и говорят: "Мы не немцы". Мы не в настоящем немецком государстве! Мы только филиал GmbH (немецкая аббревиатура компании с ограниченной ответственностью),

– рассказал мужчина.

Редактор местной газеты Питер Хаген узнал, что у села есть князь – жители рассказывать ему об удивительных агитационных плакатах, расклеенных на улицах – они призывали жителей баллотироваться на выборы из "Избирательная комиссия Ройса". Но официальных выборов в то время не было.

Со временем ситуация становилась все более странной, летом местные получили письма, где был адрес вебсайта для получения гражданства в Доме Ройса.

"У вас также есть ощущение, что в этой стране что-то не так? Знаете ли вы, что вы действительно не имеете никакого гражданства, что вы фактически лицо без гражданства и не имеете никаких прав?", – такова была суть писем.

Местные депутаты решили сообщить о сути этих писем и, в общем, ситуацию в городке в соответствующие структуры. Так разведка и начала расследование.

Что обнаружила разведка

Сотрудники разведки следили за принцем с осени 2021 года, и то, что они обнаружили, было гораздо более зловещим, чем догадки местных: группа соучастников сговора включала действующих и бывших солдат элитного спецназа, офицеров полиции, армейских резервистов со связями с военными, которые разработали конкретные планы и даже спланировали даты переворота.

Принц заручился поддержкой не только в ультраправых кругах, близких к военным. Он также искал союзников среди коллег-аристократов, ездил в Австрию и Швейцарию, чтобы получить пожертвования для финансирования заговора.

Генрих XIII также связался с российскими дипломатами с помощью российской девушки, которую прокуратура идентифицировала только как Виталию Б. Несколько раз она способствовала встречам, хотя прокуроры заверили, что у них нет доказательств ответа России.



Генрих XIII при задержании / Getty Imeges

Каков был план переворота: коротко