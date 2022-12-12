Прихильники Рейху готували держпереворот

Здається малоймовірним, що 71-річний принц Генріх XIII – заможний нащадок 700-річної дворянської родини може бути ватажком терористичної групи але, за словами прокурорів, учасники організації "Райхсбюргер" вказали на це. Саме Принц мав би стати главою держави в режимі після перевороту.

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Будинок Waidmannsheil у містечку Бад-Лобенштайн, поблизу Берліна – це маєток Принца, один із 150 об'єктів, де провели рейди спецслужби. Наразі 23 члени осередку затримані, ще 31 потрапили під слідство. Поліція виявила купи зброї та військової техніки, а також список із 18 політиків і журналістів, яких вважають ворогами.



Маєток принца Генріха XIII, який став фактично ложем терористичного угрупування / Фото NYT

Утопічні спогади за імперським минулим: що керувало Принцом

Ностальгуючи за Німецькою імперією до 1918 року, коли його предки правили державою на сході Німеччини, він прийняв теорію змови, яка набрала обертів в ультраправих колах: що післявоєнна німецька республіка є не суверенною країною, а корпорацією створеною союзниками після Другої світової війни.

Довідка! "Громадяни Рейху") – це рух, прихильники якого не визнають Федеративну Республіку та її демократичні структури. Зокрема, вони відмовляються платити податки і конфліктують з владою. За даними Офісу із захисту Конституції Німеччини, станом на 2022 рік рух налічує понад 21 тисячу послідовників. У кінці листопада 2021 року на його базі була створена більш радикальна організація з метою повалення чинного державного ладу. Її заснували люди з оточення Генріха XIII.

Так, принц переслідував свою мету – відновити імперський рейх Німеччини на багатьох фронтах, і він був переконаний, що його фантастичне царство вже існує,

– йдеться у матеріалі NYT.

Як розвідці вдалось вистежити організацію

Жителі містечка Бад-Лобенштайн відчували на собі утопічні ідеї змови. Так, член місцевої влади Андрі Буркхардт розповів, що кожного разу, коли він намагався встановити стенд у містечко, він зустрічався із супротивом.

На нас кричать і кажуть: Ми не німці. Ми не в справжній німецькій державі! Ми лише філія GmbH( німецька абревіатуру компанії з обмеженою відповідальністю),

– розповів чоловік.

Редактор місцевої газети Пітер Хаген дізнався, що у села є князь – жителі розповідати йому про дивні агітаційні плакати, розклеєні на вулицях – вони закликали жителів балотуватися на вибори з " Виборча комісія Ройса". Але офіційних виборів на той час не було.

З часом ситуація ставала все дивніша, влітку місцеві отримали листи, де була адреса вебсайту для отримання громадянства в Домі Ройса.

"У вас також є відчуття, що в цій країні щось не так? Чи знаєте ви, що ви насправді не маєте жодного громадянства, що ви фактично особа без громадянства і не маєте жодних прав?", – такою була суть листів.

Місцеві депутати вирішили повідомити про суть цих листів і загалом ситуацію в містечку у відповідні структури. Так розвідка і почала розслідування.

Що виявила розвідка

Співробітники розвідки стежили за принцом з осені 2021 року, і те, що вони виявили, було набагато зловіснішим, за здогадки місцевих: група співучасників змови включала чинних і колишніх солдатів елітного спецназу, офіцерів поліції, армійських резервістів зі зв'язками з військовими, які розробили конкретні плани та навіть спланували дати перевороту.

Принц заручився підтримкою не лише в ультраправих колах, близьких до військових. Він також шукав союзників серед колег-аристократів, їздив до Австрії та Швейцарії, щоб отримати пожертви для фінансування змови.

Генріх XIII також зв'язався з російськими дипломатами за допомогою російської дівчини, яку прокуратура ідентифікувала лише як Віталію Б. Кілька разів вона сприяла зустрічам, хоча прокурори запевнили, що у них немає доказів відповіді Росії.



Генріх XIII під час затримання / Getty Imeges

Яким був план перевороту: коротко