Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко рассказала, что принцесса посетила, чтобы увидеть как учатся дети. К тому же школьники были поражены таким знакомством и радостно общались с гостьей.

Читайте также Провели аплодисментами: в Харькове попрощались с 18-летней художницей Никой Кожушко, которую убила Россия

Что делала принцесса Уганды в Харькове

Для школьников встреча с гостьей из такой далекой страны стала большой неожиданностью. Они с интересом слушали обо всем, что рассказывала принцесса, а также помогли ей выучить несколько слов на украинском языке.

Со своей стороны Накабири Амути Бинаиса выразила восхищение тем, что смогла побывать в Украине. А подземную школу назвала местом, которое ее удивило больше всего. После общения со школьниками принцесса добавила, что была поражена духом и стойкостью детей.

Дети учатся под землей, но мы видим, что они радуются, полны энергии и открыты ко всему. Я выучила украинский гимн, чтобы продемонстрировать уважение к вашей стране и культуре,

– подчеркнула принцесса из Уганды.

Напомним, что на протяжении последних дней Харьков находился под под постоянными бомбежками со стороны России. Оккупанты сбрасывали управляемые авиационные бомбы на детские площадки, Дворец спорта, торговый центр, жилые дома. К сожалению, есть погибшие, среди которых дети.