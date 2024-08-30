Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко рассказала, что обстрел начал в обед, примерно в 15 часов. Россияне нанесли несколько ударов: 2 по Индустриальному району, 2 по Слободскому, а также по центру города.

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Что известно о российском обстреле

Горожане считали Слободской и Индустриальный районы более менее спокойными. В течение длительного времени туда не прилетали российские снаряды. Но теперь удар пришелся по 12-этажке. Возник серьезный пожар.

Два подъезда разрушены до основания. Именно туда на верхние этажи попала управляемая авиационная бомба. То есть россияне понимали, куда именно они бьют. Двор, дом – все выглядело как ад,

– рассказала Анна Черненко.

По состоянию на 21:00 30 августа известно о 59 пострадавших. Среди них есть дети, в возрасте от 5 до 16 лет. В другом районе Харькова обломком убило 14-летнего ребенка, который просто сидел на скамейке в парке.

Пожар возле многоэтажки максимально локализовали, но вероятность разрушения сохраняется. По информации ГСЧС, один человек мог находиться в квартире во время обстрела. Подтвердить это можно будет только после полной ликвидации огня.

Несмотря на воздушную тревогу, спасатели работали. Людей доставали из горящих квартир, вытаскивали из-под завалов. Угроза повторного удара никуда не исчезла, поэтому харьковчан призывают находиться как можно ближе к укрытиям.

Что говорят очевидцы

Люди пережили настоящее потрясение. Родственница погибшего ребенка рассказала, что харьковчане пытаются прятать детей, никуда их не выпускают. Но, к сожалению, трагедии не удалось избежать.

Ребенку было 14 лет. Она недавно потеряла отца. Он пропал без вести в Донецкой области. Это невозможно выдержать. Это же дети. Непонятно, что за нелюди могли так сделать. Куда кричать? Это невозможно пережить,

– сказала родственница погибшего ребенка Ольга.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким всех погибших. Вечная память!

Среди 59 пострадавших – 45 находятся в больницах. Из них половина – это люди в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. У них потери крови, осколочные ранения, ампутации. Стоит понимать, что от таких обстрелов никто не застрахован, поэтому людей призывают пройти курсы по тактической медицине, чтобы знать как действовать.

Я жил на 2 этаже того подъезда, куда прилетело. Окна, двери выбило, все повылетало. Возле моей головы пролетело. Я бежал с конца комнаты, потому что не понял, что произошло, но споткнулся и упал,

– рассказал раненый житель разбитого дома Владислав.

Подсчитать точные убытки смогут позже, но уже известно, что очень много людей потеряли свои дома. У некоторых выбиты окна, разрушены квартиры. Это лишь одно из мест попадания, а их в Харькове было 5.

Несмотря на все, харьковчане поразили своей сплоченностью. Они помогали друг другу, на место сразу прибыли волонтеры, а такое единство людей не может не мотивировать.