Принцесса Камбоджи погибла в ДТП, принц получил серьезные травмы: фото 18+
В воскресенье, 17 июня, на юге Камбоджи автомобиль принца страны Нородома Ранарита и принцессы Оук Пхалли попал в аварию. От полученных ранений 39-летняя принцесса умерла в больнице.
Об этом сообщает Рhnompenh Рost.
В то же время 74-летний принц Камбоджи находится в тяжелом состоянии и был госпитализирован вертолетом.
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По информации правоохранителей, в автомобиль королевской семьи въехало такси, которое двигалось по встречной полосе.
Фото с места ДТП с авто принца и принцессы Камбоджи
Источник: 24 Канал
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