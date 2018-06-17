Принцесса Камбоджи погибла в ДТП, принц получил серьезные травмы: фото 18+

В воскресенье, 17 июня, на юге Камбоджи автомобиль принца страны Нородома Ранарита и принцессы Оук Пхалли попал в аварию. От полученных ранений 39-летняя принцесса умерла в больнице.

Об этом сообщает Рhnompenh Рost.

В то же время 74-летний принц Камбоджи находится в тяжелом состоянии и был госпитализирован вертолетом.

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По информации правоохранителей, в автомобиль королевской семьи въехало такси, которое двигалось по встречной полосе.

Fresh News reported that Ranariddh's wife has passed away and the prince is on a helicopter to #PhnomPenh for treatment. #Cambodia pic.twitter.com/W6mGxCEwyv — Sengkong Bun (@sengkong_bun) 17 июня 2018 г.

Cambodian Prince Ranariddh injured, his wife dead after road crash https://t.co/BgRGQoGJbw — Mark Tutone Crazy Politics (@marktutone) 17 июня 2018 г.



Фото с места ДТП с авто принца и принцессы Камбоджи