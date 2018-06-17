Принцеса Камбоджі загинула в ДТП, принц отримав серйозні травми: фото 18+
У неділю, 17 червня, на півдні Камбоджі автомобіль принца країни Нородома Ранаріта та принцеси Оук Пхалли потрапив в аварію. Від отриманих поранень 39-річна принцеса померла в лікарні.
Про це повідомляє Рhnompenh Рost.
Водночас 74-річний принц Камбоджі перебуває у важкому стані та був госпіталізований вертольотом.
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За інформацією правоохоронців, в автомобіль королівської сім'ї в’їхало таксі, що рухалося зустрічною сугою.
Фото з місця ДТП з авто принца та принцеси Камбоджі
Джерело: 24 Канал
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