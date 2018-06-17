17:23
17 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
26°C 18°C
  • понеділок
    28°C 19°C
  • вівторок
    28°C 17°C
  • середа
    27°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Майстер справ кулінарних Пу. Що не дає спати Володимировичу
Вєсті Кремля
19:06, 16 червня
Вєсті.UA. Жир. Хто хоче відібрати у Ляшка звання головного короволюба. Опонент Гройсмана
Вєсті.UA
18:05, 16 червня
В Україні існує два Верховних Суди: чому держава платить суддям, які не судять
ЦРУ
00:07, 15 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Хрущовки. Як за десятиліття переселити третину країни
Згадати все
22:57, 12 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

Принцеса Камбоджі загинула в ДТП, принц отримав серйозні травми: фото 18+

1092 Читать новость на русском
ДТП у Камбоджі, де загинула принцеса та постраждав принц
ДТП у Камбоджі, де загинула принцеса та постраждав принц / Фото з соціальних мереж

У неділю, 17 червня, на півдні Камбоджі автомобіль принца країни Нородома Ранаріта та принцеси Оук Пхалли потрапив в аварію. Від отриманих поранень 39-річна принцеса померла в лікарні.

Про це повідомляє Рhnompenh Рost.

Водночас 74-річний принц Камбоджі перебуває у важкому стані та був госпіталізований вертольотом.

Читайте також: У Казахстані перекинувся пасажирський поїзд: з'явилося відео трагічної аварії

За інформацією правоохоронців, в автомобіль королівської сім'ї в’їхало таксі, що рухалося зустрічною сугою.

ДТП Камбоджа принц принцеса жертви аварія
Фото з місця ДТП з авто принца та принцеси Камбоджі

Теги: Аварії та ДТП Жертви Камбоджа
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чиї імена стоять за підписанням сфальсифікованого закону про Антикорупційний суд
сьогодні, 17:00 Чиї імена стоять за підписанням сфальсифікованого закону про Антикорупційний суд
Єгор Соболєв 208
Ціни в туристичних містах Європи: де дешевше
сьогодні, 16:05 Ціни в туристичних містах Європи: де дешевше
471
Открытие H&M в Украине доказывает, что мы медленно вползаем в Европу
сьогодні, 11:57 Открытие H&M в Украине доказывает, что мы медленно вползаем в Европу
Ілля Кенігштейн 978
В Луганске придумали, как "промывать" местным жителям мозги
сьогодні, 08:35 В Луганске придумали, как "промывать" местным жителям мозги
Ольга Черненко 1635
Володар овець: повернення Суркова як ознака знищення Донбасу
16 червня, 22:01 Володар овець: повернення Суркова як ознака знищення Донбасу
Олексій Чибісов 4845
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук