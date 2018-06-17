Принцеса Камбоджі загинула в ДТП, принц отримав серйозні травми: фото 18+

ДТП у Камбоджі, де загинула принцеса та постраждав принц / Фото з соціальних мереж

У неділю, 17 червня, на півдні Камбоджі автомобіль принца країни Нородома Ранаріта та принцеси Оук Пхалли потрапив в аварію. Від отриманих поранень 39-річна принцеса померла в лікарні.