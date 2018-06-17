У Казахстані перекинувся пасажирський поїзд: з'явилося відео трагічної аварії

Трагічна подія сталася на півдні Казахстану у Жамбилській області. Три вагони пасажирського поїзду сполученням Астана-Алмати перекинулися. Внаслідок аварії одна людина загинула, троє – дістали поранень.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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"За попередніми даними, один загинув, це підліток. Троє дорослих госпіталізовані", – йдеться у повідомленні.

Проте це поки що не остаточні дані стосовно постраждалих. Решту пасажирів відправили на станцію Шу. На місці події працюють рятувальники.

Зазначається, що з рейок зійшли вісім вагонів, три з них перекинулися на бік.

Відео з місця аварії: люди вибираються з вагонів, що лежать на боці, через розбиті вікна