У Казахстані перекинувся пасажирський поїзд: з'явилося відео трагічної аварії
Трагічна подія сталася на півдні Казахстану у Жамбилській області. Три вагони пасажирського поїзду сполученням Астана-Алмати перекинулися. Внаслідок аварії одна людина загинула, троє – дістали поранень.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
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"За попередніми даними, один загинув, це підліток. Троє дорослих госпіталізовані", – йдеться у повідомленні.
Проте це поки що не остаточні дані стосовно постраждалих. Решту пасажирів відправили на станцію Шу. На місці події працюють рятувальники.
Зазначається, що з рейок зійшли вісім вагонів, три з них перекинулися на бік.
Відео з місця аварії: люди вибираються з вагонів, що лежать на боці, через розбиті вікна
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