В Казахстане перевернулся пассажирский поезд: появилось видео трагической аварии

Трагическое событие произошло на юге Казахстана в Жамбилской области. Три вагона пассажирского поезда сообщением Астана – Алматы перевернулись. В результате аварии один человек погиб, трое – получили ранения.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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"По предварительным данным, один погиб, это подросток. Трое взрослых госпитализированы", – говорится в сообщении.

Однако это пока не окончательные данные о пострадавших. Остальных пассажиров отправили на станцию Шу. На месте происшествия работают спасатели.

Отмечается, что с рельсов сошли восемь вагонов, три из них перевернулись на бок.

Видео с места аварии: люди выбираются из лежащих на боку вагонов через разбитые окна