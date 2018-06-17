"И я нажал на газ": появилось видео допроса таксиста, наехавшего на толпу пешеходов в Москве

Водитель такси, который наехал на пешеходов в Москве, утверждает, что "никогда не пьет" и имеет два года водительского стажа. Свой поступок он объясняет тем, что перепутал тормоза с газом и жалуется, что перед ДТП очень мало спал. В то же время в он "прямо очень сожалеет" из-за инцидента.

Соответствующее видео опубликовало Главное управление МВД РФ в городе Москва.

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"В рамках производства по уголовному делу, возбужденного по факту дорожно-транспортного происшествия на улице Ильинка, по признакам преступления, предусмотренного статьей о нарушении правил дорожного движения, организовано проведение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Учитывая значительный резонанс события , ГУ МВД России по Москве публикует видео допроса подозреваемого в совершении этого деяния", – отмечают российские правоохранители.

Так, на кадрах мужчинаговорит, что он никогда не нарушал правила дорожного движения.

По словам водителя такси, осуществившего наезд на пешеходов, он ездит уже месяц. Кроме того, права, как утверждает мужчина во время допроса, ему выдали еще в 2013 году, но машину он водит только "два года".

Также водитель такси рассказал, что перед инцидентом был за рулем 20 часов, а перед этим спал только "два-три часа", а затем снова 20 с лишним часов за рулем".

"Сам не знаю, как так получилось, как будто я хотел нажать на тормоз, еще хотел одного человека пропустить. И вот (неразборчиво) секунд, и я нажал на газ", – отметил мужчина, подчеркнув, что он "прямо очень сожалеет" о том, что произошло.

"Хотел домой поехать, поспать, и как так получилось, даже не знаю", – отметил подозреваемый.

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Кроме того, свою попытку скрыться с места происшествия водитель объяснил тем, что на улице было много-много людей, и он испугался, что его "там просто убьют".

Как добавил он, таксистом работает официально на фирму, а милиционеру, что его допрашивал, мужчина заверил, что перед аварией, не выпивал и "вообще не пьет".

Видео допроса водителя такси, который совершил наезд на пешеходов в Москве

Напомним, 16 июня в центре Москвы автомобиль въехал в толпу пешеходов, в результате чего пострадали по меньшей мере 8 человек. Также сообщалось, что среди пострадавших были и другие иностранцы, в частности, граждане Мексики. После инцидента возмущенные прохожие пытались вытащить водителя из салона, однако ему удалось вырваться и убежать.