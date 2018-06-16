Наїзд на пішоходів у Москві: серед постраждалих є українець
Внаслідок наїзду таксі на людей у Москві постраждало восьмеро людей, серед яких і громадянин України.
Вдень 16 чеврня в центрі Москви автомобіль таксі виїхав на тротуар і в'їхав у натовп пішоходів.
Дивіться також: У Москві ведмідь показував гостям ЧС-2018 непристойні жести: відео
Раніше повідомлялось про вісьмох постраждалих, серед яких були іноземці, зокрема, громадяни Мексики, які приїхали вболівати за свою збірну на ЧС-2018.
"ТАСС" з посиланням на екстрені служби Москви повідомляє, що серед постраждалих є й громадянин України.
Окрім українця, внаслідок наїзду таксі до лікарень Москви також потрапили дві громадянки Росії та двоє громадян Німеччини.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
У центрі Москви таксі в'їхало у натовп перехожих, є постраждалі іноземці: резонансне відео16 червня, 21:18
-
Заборонити бути громадянами України, – музикант емоційно про людей на окупованому Донбасі16 червня, 21:03
-
Порошенко вимагає від світу тиснути на Росію для звільнення українських політв'язнів16 червня, 20:11
Коментарі