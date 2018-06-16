Наїзд на пішоходів у Москві: серед постраждалих є українець

Внаслідок наїзду таксі на людей у Москві постраждало восьмеро людей, серед яких і громадянин України.

Вдень 16 чеврня в центрі Москви автомобіль таксі виїхав на тротуар і в'їхав у натовп пішоходів.

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Раніше повідомлялось про вісьмох постраждалих, серед яких були іноземці, зокрема, громадяни Мексики, які приїхали вболівати за свою збірну на ЧС-2018.

"ТАСС" з посиланням на екстрені служби Москви повідомляє, що серед постраждалих є й громадянин України.

Окрім українця, внаслідок наїзду таксі до лікарень Москви також потрапили дві громадянки Росії та двоє громадян Німеччини.