00:39
17 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
28°C 18°C
  • понедельник
    27°C 18°C
  • вторник
    27°C 18°C
  • среда
    27°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Россия подставила одно место Китаю. Король неадекватов Джигурда
Вєсті Кремля
22:57, 16 июня
Вести.UA. Жир. Кто хочет отобрать у Ляшко звание главного короволюба. Оппонент Гройсмана
Вєсті.UA
18:09, 16 июня
В Украине существует два Верховных Суда: почему государство платит судьям, которые не судят
ЦРУ
00:12, 15 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Хрущевки. Как за десятилетие переселить треть страны
Згадати все
22:57, 12 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Наезд на пешеходов в Москве: среди пострадавших есть украинец

221 Читати новину українською
В центре Москвы такси наехало на пешеходов
В центре Москвы такси наехало на пешеходов / Фото из открытых источников

В результате наезда такси на людей в Москве пострадали восемь человек, среди которых и гражданин Украины.

Днем 16 июня в центре Москвы автомобиль такси выехал на тротуар и въехал в толпу пешеходов.

Смотрите также: В Москве медведь показывал гостям ЧМ-2018 неприличные жесты: видео

Ранее сообщалось о восьми пострадавших, среди которых были иностранцы, в частности, граждане Мексики, которые приехали поболеть за свою сборную на ЧМ-2018.

"ТАСС" со ссылкой на экстренные службы Москвы сообщает, что среди пострадавших есть гражданин Украины.

Кроме украинца, в результате наезда такси в больницы Москвы также попали две гражданки России и двое граждан Германии.

 

Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Москва Новости России
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 16 июня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Главные новости 16 июня: разговор Порошенко и Макрона, Россия против США, взрыв в Черкассах
16 июня, 22:21 Главные новости 16 июня: разговор Порошенко и Макрона, Россия против США, взрыв в Черкассах
262
Володар овець: повернення Суркова як ознака знищення Донбасу
16 июня, 22:01 Володар овець: повернення Суркова як ознака знищення Донбасу
Олексій Чибісов 2386
Бойовики змінили тактику протистояння на Донбасі
16 июня, 20:03 Бойовики змінили тактику протистояння на Донбасі
Дмитро Снєгирьов 2105
Будинку Леонтовича – бути, або Як місцева громада відвоювала спадщину українського композитора
16 июня, 19:03 Будинку Леонтовича – бути, або Як місцева громада відвоювала спадщину українського композитора
Наталія Заболотна 376
Професійні шулера і катали: яку "цікавинку" додали в закон про Антикорупційний суд
16 июня, 18:00 Професійні шулера і катали: яку "цікавинку" додали в закон про Антикорупційний суд
Сергій Лещенко 176
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук