Наезд на пешеходов в Москве: среди пострадавших есть украинец
В результате наезда такси на людей в Москве пострадали восемь человек, среди которых и гражданин Украины.
Днем 16 июня в центре Москвы автомобиль такси выехал на тротуар и въехал в толпу пешеходов.
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Ранее сообщалось о восьми пострадавших, среди которых были иностранцы, в частности, граждане Мексики, которые приехали поболеть за свою сборную на ЧМ-2018.
"ТАСС" со ссылкой на экстренные службы Москвы сообщает, что среди пострадавших есть гражданин Украины.
Кроме украинца, в результате наезда такси в больницы Москвы также попали две гражданки России и двое граждан Германии.
Источник: 24 Канал
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