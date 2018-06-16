Наезд на пешеходов в Москве: среди пострадавших есть украинец

В результате наезда такси на людей в Москве пострадали восемь человек, среди которых и гражданин Украины.

Днем 16 июня в центре Москвы автомобиль такси выехал на тротуар и въехал в толпу пешеходов.

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Ранее сообщалось о восьми пострадавших, среди которых были иностранцы, в частности, граждане Мексики, которые приехали поболеть за свою сборную на ЧМ-2018.

"ТАСС" со ссылкой на экстренные службы Москвы сообщает, что среди пострадавших есть гражданин Украины.

Кроме украинца, в результате наезда такси в больницы Москвы также попали две гражданки России и двое граждан Германии.