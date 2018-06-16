В центре Москвы такси въехало в толпу прохожих, есть пострадавшие иностранцы: резонансное видео

В центре Москвы посреди дня водитель такси на скорости въехал в толпу людей, которые шли по обочине.

На видео, которое публикуют российские СМИ видно, желтый автомобиль такси сворачивает с проезжей части и на скорости едет прямо на людей на тротуаре.

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Несколько человек от сильного удара разлетаются в разные стороны.

Возмущенные прохожие пытаются вытащить водителя из салона, однако ему удается вырваться и убежать.

Вот так выглядит место аварии сейчас. pic.twitter.com/6PJgNbb17j — ЦОДД (@gucodd) 16 червня 2018 р.

Сначала в росСМИ появилась информация о пяти пострадавших, впоследствии сообщалось, что их количество возросло до восьми.

Водителя таки удалось задержать. Он утверждает, что не справился с управлением и наехал на людей не нарочно.

Такси сбило пешеходов в центре Москвы

Таксист является гражданином Киргизии. В сети появилось фото его водительских прав.

Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники, водитель такси был пьян, а среди пострадавших есть иностранцы, в частности, граждане Мексики, которые приехали в Россию на ЧМ-2018.

17 июня в рамках ЧМ-2018 на стадионе "Лужники" в Москве должен состояться матч между сборными Мексики и Германии.