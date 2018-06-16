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У центрі Москви таксі в'їхало у натовп перехожих, є постраждалі іноземці: резонансне відео

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Таксі в'їхало у натовп в центрі Москви
Таксі в'їхало у натовп в центрі Москви / Кадр з відео

У центрі Москви посеред дня водій таксі на швидкості в'їхав у натовп людей, які йшли по узбіччі.

На відео, яке публікують російські ЗМІ видно, жовтий автомобіль таксі, звертає з проїжджої частини і на швидкості їде просто на людей на тротуарі.

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Кілька людей від сильного удару розлітаються врізнобіч. Авто зупиняється, коли врізається у дорожній знак.

Обурені перехожі намагаються витягнути водія із салону, проте йому вдається вирватись і втекти.

Спершу у росЗМІ з'явилась інформація про п'ятьох постраждалих, згодом повідомлялось, що їхня кількість зросла до восьми.

Водія таки вдалось затримати. Він стверджує, що не впорався з керуванням і наїхав на людей не навмисно.

Таксі Москва
Таксі збило пішоходів в центрі Москви

Таксист є громадянином Киргизії. В мережі з'явилось фото його водійських прав.

Як пише "Интерфакс" з посиланням на власні джерела, водій таксі був п'яним, а серед постраждалих є іноземці, зокрема, громадяни Мексики, які приїхали до Росії на ЧС-2018.

17 червня в рамках ЧС-2018 на стадіоні "Лужники" у Москві має відбутись матч між збірними Мексики та Німеччини.

Теги: Новини Росії Москва Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
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