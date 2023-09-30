Мобилизация в октябре: что делать, если домой принесли повестку

Представители ТЦК и СП могут вручить повестку по месту жительства. После этого есть несколько дней для того, чтобы явиться в военкомат.

Журналисты пообщались с офицером, отвечающим за учет и бронирование военнообязанных. Он рассказал, зачем вручаются повестки по месту жительства.

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Что делать, если домой пришла повестка

Старший офицер отдела учета и бронирования одного из киевских районных ТЦК и СП рассказал, что после того, как представители ТЦК и СП вручили повестку военнообязанному по конкретному адресу проживания, он должен явиться в военкомат в течение нескольких дней.

Но это не значит, что мужчина сразу же пойдет воевать, поскольку процесс мобилизации в Украине проходит в несколько этапов:

Разнос повесток – представители ТЦК и СП разносят повестки военнообязанным, которых планируют мобилизовать.

– представители ТЦК и СП разносят повестки военнообязанным, которых планируют мобилизовать. Уточнение учетных данных – военнообязанный приходит в ТЦК и СП, где предоставляет необходимые документы, такие как паспорт, военный билет, диплом об образовании и другие.

– военнообязанный приходит в ТЦК и СП, где предоставляет необходимые документы, такие как паспорт, военный билет, диплом об образовании и другие. Военно-врачебная комиссия – военнообязанный проходит медицинское обследование для определения пригодности к военной службе.

– военнообязанный проходит медицинское обследование для определения пригодности к военной службе. Призыв в ряды ВСУ – только на этом этапе военнообязанный, признанный пригодным к военной службе, призывается в ряды Вооруженных Сил Украины.

Мы разносим повестки с целью приглашения военнообязанного в ТЦК. Вы должны прийти в ТЦК в сроки, указанные в повестке — обычно это один-два дня. В повестке перечислены документы, которые нужно иметь при себе,

– сказал он.

Для уточнения учетных данных ТЦК и СП интересует актуальное образование, специальность, семейное положение, места работы, проживания и регистрации.

Могут направить на ВЛК в день визита

Старший офицер предупредил, что, как правило, ТЦК и СП отправляются на военно-врачебную комиссию в день визита.