Мобилизация в октябре: что делать, если домой принесли повестку
Источник:АрмияInform
Представители ТЦК и СП могут вручить повестку по месту жительства. После этого есть несколько дней для того, чтобы явиться в военкомат.
Журналисты пообщались с офицером, отвечающим за учет и бронирование военнообязанных. Он рассказал, зачем вручаются повестки по месту жительства.
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Что делать, если домой пришла повестка
Старший офицер отдела учета и бронирования одного из киевских районных ТЦК и СП рассказал, что после того, как представители ТЦК и СП вручили повестку военнообязанному по конкретному адресу проживания, он должен явиться в военкомат в течение нескольких дней.
Но это не значит, что мужчина сразу же пойдет воевать, поскольку процесс мобилизации в Украине проходит в несколько этапов:
- Разнос повесток – представители ТЦК и СП разносят повестки военнообязанным, которых планируют мобилизовать.
- Уточнение учетных данных – военнообязанный приходит в ТЦК и СП, где предоставляет необходимые документы, такие как паспорт, военный билет, диплом об образовании и другие.
- Военно-врачебная комиссия – военнообязанный проходит медицинское обследование для определения пригодности к военной службе.
- Призыв в ряды ВСУ – только на этом этапе военнообязанный, признанный пригодным к военной службе, призывается в ряды Вооруженных Сил Украины.
Мы разносим повестки с целью приглашения военнообязанного в ТЦК. Вы должны прийти в ТЦК в сроки, указанные в повестке — обычно это один-два дня. В повестке перечислены документы, которые нужно иметь при себе,
– сказал он.
Для уточнения учетных данных ТЦК и СП интересует актуальное образование, специальность, семейное положение, места работы, проживания и регистрации.
Могут направить на ВЛК в день визита
Старший офицер предупредил, что, как правило, ТЦК и СП отправляются на военно-врачебную комиссию в день визита.